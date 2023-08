¿Por qué Sorolla?

El 10 de agosto de 2023 se cumplen cien años del fallecimiento de Joaquín Sorolla Bastida. El Ministerio de Cultura, con el Museo Sorolla al frente, y la Generalitat Valenciana, con el Museo de Bellas Artes de Valencia al frente, se están dejando la piel para celebrar esta efeméride y el esfuerzo, sin duda, se nota en la calle. Las exposiciones se suceden, los libros publicados también, y hasta los trenes se visten de paneles dedicados al pintor. Sorolla está en todas partes, pero cabe preguntarse por qué.

Tras una exitosa carrera, Joaquín Sorolla se convirtió, durante décadas y para muchos, en un pintor decorativo. Los comentarios vertidos por Valle-Inclán, Unamuno, Azorín o Baroja no le fueron favorables. La luminosidad, el color y la energía que desprenden los lienzos del valenciano cuadraban mal con la visión un tanto oscura de la realidad que proyectó la Generación del 98. En una España que buscaba regenerarse y se miraba a sí misma con pesimismo la visión de un Mediterráneo feliz resultaba casi ofensiva. Tampoco supieron entenderle los adalides de una pretendida modernidad pictórica que buscaba romper con el pasado. Los pintores modernos se arracimaron en la Sociedad de Artistas Ibéricos y, como Salvador Dalí, criticaron la obra de Sorolla. Joaquín Sorolla no encajó con la vanguardia, voluntariamente experimental, rupturista y antiacadémica. Sin embargo, las reproducciones de sus escenas de playa, de fácil consumo y agradables a todos, poblaron las habitaciones de los hoteles, las recepciones de las empresas y las salas de estar de las viviendas de clase media. Como ocurrió con los recordatorios de comunión con escenas de Murillo, la visión del mundo que transmite la obra de Sorolla impregnó la vida.

El propio Josep Renau, un valenciano, renegó de Sorolla en 1929. Y no nos engañemos, todavía hoy para muchos autoproclamados «modernos» Sorolla sigue siendo percibido como reaccionario. Ya pocos, ante su abrumador éxito internacional, se atreven a atacarlo directamente, pero ensayos y artículos siguen señalando su figura como el paradigma de la autocomplacencia y de un esteticismo superficial. Afortunadamente, pese a algunas opiniones, el genio de Sorolla solo aguardaba adormecido a ser despertado.

En 2006, el genial Tomás Llorens comisarió la exposición «Sargent-Sorolla» en el Museo Thyssen-Bornemisza y la Fundación Caja Madrid, una muestra que fue después exportada al Petit Palais de París. En 2007, el mismo Llorens publicó, además, un ensayo titulado Joaquín Sorolla. Una reflexión historiográfica dentro del catálogo de otra impactante exposición, «Sorolla. Visión de España», que trajo a nuestro país la magnífica serie de lienzos elaborados por el maestro valenciano para la Hispanic Society of America por encargo de Archer Milton Huntington. De un plumazo, uno de los mejores historiadores del arte españoles resituó la figura de Joaquín Sorolla y le hizo desprenderse del olor a alcanfor con el que otros, injustamente, le habían impregnado.

Sorolla era moderno. Sorolla es moderno. En 2007, el mundo descubrió que Joaquín Sorolla es un pintor cosmopolita e internacional. No obstante, esta es una realidad que nos cuenta su propia trayectoria y la voluntad férrea de conocer y darse a conocer que guio buena parte de su carrera profesional. En 1884 Sorolla consiguió la beca de la Diputación de Valencia y marchó a Roma donde, sin dejarse seducir por el impresionismo de los Macchiaioli o por el preciosismo de Fortuny y Benlliure, supo coquetear con las tendencias más realistas y con el arte primitivo de los nazarenos. En París se afianzó su vocación naturalista mediante el contacto con la obra de Bastien-Lepage o Zorn, pero también fue aquí donde absorbió el luminismo de los pintores del norte como Emile Claus o Jan Toorop, al tiempo que no renunciaba a un cierto modernismo figurativo que, en ocasiones, lo aproximó al Art Nouveau. Y, en paralelo a John Singer Sargent, el valenciano configuró un modelo de retrato cosmopolita basado en el naturalismo, la introspección y el manejo de la luz que aquilató los rasgos del género con un éxito global.

Joaquín Sorolla aprovechó, además, las posibilidades de proyección internacional que le brindó el inicio de la segunda globalización. Si la primera mundialización en el siglo XVII había permitido a pintores como Rubens y Van Dyck triunfar en ciudades tan distantes como Amberes, Roma, Génova, Londres o Madrid, esta segunda globalización en la que todavía nos encontramos fue bien aprovechada por Sorolla para convertir su arte en un imperio planetario. El valenciano no solo fue participante asiduo en todas las exposiciones nacionales e internacionales a partir de los años ochenta del siglo XIX, sino que supo aprovechar los mediadores, amigos o marchantes, que proyectaron su genio en las principales ciudades del globo. Pedro Gil Moreno de Mora en Europa o José Artal en la América de habla hispana hicieron tanto por el valenciano como la propia excelencia de sus pinceles. En 1906 Joaquín Sorolla celebró su primera exposición monográfica en París. A esta siguieron las de Londres y Berlín y, en 1909, el éxito indiscutible en Nueva York. El maestro se había convertido, para entonces, en el pintor más conocido y reconocido del mundo.

Joaquín Sorolla murió prematuramente en 1923. Algunos dicen que por trabajar en exceso y puede que tengan razón, pues los millares de lienzos censados parecen muchos para una vida tan breve. No obstante, su empeño y el de los que le rodearon por hacer de su figura casi un mito, no terminó con su fallecimiento. Seis años después, en 1929, murió la que había sido su compañera durante toda la vida, su mujer Clotilde García del Castillo. Clotilde, la administradora de la empresa Sorolla, garantizó la supervivencia de la obra de su marido a través de su testamento y de la creación del Museo Sorolla, de titularidad estatal y alojado en la casa que el matrimonio se había hecho construir en la calle General Martínez Campos de Madrid. Al museo se vinculó inmediatamente la Fundación Museo Sorolla que, con un patrimonio propio y la presencia activa de los descendientes del pintor, reforzó las capacidades y proyección de la institución museística. Ningún pintor español tuvo la gran fortuna de casarse con una mujer que poseyó una visión de futuro tan clarividente que aseguró el legado del artista para siempre.

Jaquín Sorolla no fue un pintor valenciano o español, si es que «lo español», tal y como ha estudiado Javier Portús, existe como categoría artística. Sorolla fue un pintor internacional, probablemente el más internacional de los artistas que ha dado esta tierra. Capaz de crear una koiné figurativa de impactante naturalismo que, construida a través de los retazos de realidad que el pintor vivió y de aquello que fue aprendiendo de otros, configuró un estilo personal y reconocible que fue entendido y apreciado desde Madrid a Buenos Aires. La pintura de Sorolla casa mal con la construcción romántica de España analizada, y criticada, por José Álvarez Junco. Una fabricación cultural que atribuyó a la pintura española unos invariantes castizos que, desde el Greco, habrían mantenido una inmutable «veta brava» la cual, a través de Velázquez y Goya, llegaría hasta Saura. No obstante, Sorolla no fue dramático, ni violento, ni iconoclasta, ni demasiado político. Joaquín Sorolla fue pintor. Fue, por méritos y voluntad propios, el pintor con mayor proyección internacional de los que han nacido a lo largo de la historia en ese pequeño trozo de tierra que llamamos España. Con unas dotes innatas y una enorme fuerza de voluntad, Joaquín Sorolla quiso ser el mejor pintor de su tiempo. Sin duda, lo consiguió.