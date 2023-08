La pasión por la danza no se detiene en verano

Durante doce días, las deportivas y los chándales dan paso a las zapatillas de media punta y los maillots. Un total de 112 estudiantes participan hasta el próximo 25 de agosto en el XIV Campus Internacional de Danza València organizado por la Asociación de Danza y Arte del Mediterráneo (ADAM), y en colaboración con la Fundación Hortensia Herrero, que se celebra en el complejo deportivo La Petxina. Este campus, con un gran reconocimiento tanto a nivel nacional como internacional, cuenta con estudiantes procedentes de la Comunitat Valenciana, de otras comunidades autónomas e, incluso, de otros países.

Los jóvenes bailarines, con edades comprendidas entre los 12 y los 18 años, no sólo aprenden y perfeccionan sus técnicas a través de las distintas clases y talleres impartidos por profesionales de este sector, sino que también comparten su pasión con otros compañeros. «Cuando hablas de la danza, mucha gente se aburre. Aquí entienden lo que a mí me gusta y compartimos experiencias», señala Martín, bailarín de Barcelona, que acude al campus por primera vez. En su caso, fueron sus propios amigos quienes le animaron a apuntarse a este curso. «Estos meses he estado haciendo varios intensivos y creo que rodearme de tantos profesionales puede ayudarme para la próxima temporada», explica.

Él es uno de los 27 chicos que participan en el campus. «En Barcelona sólo somos cuatro y aquí he visto que hay más, lo cual hace que podamos relacionarnos y aprender unos de otros. Siempre recibimos comentarios por ser bailarines», recalca este estudiante, cuyo sueño es trabajar en la Ópera de París.

A pesar de que todavía son una minoría, el joven reconoce que la situación está cambiando. «He recibido comentarios en el colegio y en el instituto y hasta que aprendes a contestar, es complicado», lamenta.

Entre el alumnado se encuentran 15 bailarines de la Comunitat Valenciana que han recibido una beca de la Fundación Hortensia Herrero. Es el caso de la joven de 15 años, Ayla Montón, quien acude al campus desde el 2020. «Es una oportunidad para conocer y ampliar nuestras especialidades», explica la valenciana, quien empezó en el ballet cuando tenía 3 años. «Gracias a estos talleres he aprendido que me gustan cosas que no sabía que me gustaban», reivindica.

Referente

«Este campus se ha convertido en un referente nacional e internacional», reconoce la directora Gema Casino, quien agradece la implicación de la Fundación Hortensia Herrero -que lleva diez años colaborando- porque «hace que el campus evolucione y crezca».

Casino reivindica que es tal el éxito que muchos bailarines se han quedado en lista de espera. Durante el proceso de admisión, los jóvenes deben enviar un vídeo en el que realicen los movimientos solicitados por la organización. «Al ser en verano hace que los profesionales se puedan poner en forma antes de empezar la temporada con sus compañías. Esto demuestra que la danza tiene mucho nivel en España», concluye.