Este lunes 14 de agosto, a las 22.35 horas se emitirá en TVE el cuarto programa del Grand Prix 2023. En esta ocasión se enfrentarán los pueblos de Los Montesinos y Tineo (Asturias).

La actriz Belinda Washington será la madrina del equipo de Tineo y defenderá el color amarillo. Arropando a equipo azul, el de Los Montesinos, estará el rapero Arkano.

Ambos municipios se disputarán el paso a las semifinales del programa. Al acabar el cuarto programa se sabrá cuáles son las cuatro localidades que jugarán las semifinales de El Grand Prix del Verano.

Tanto Cristinini y Michelle Calvó se enfrentan a este nuevo reto televisivo tras una importante trayectoria en el medio. En el caso de la influencer presentó "Hoy no se sale" en Ubeat, colaboró en "Zapeando" y fue reportera para DAZN. Además, recientemente, HBO MAX anunció que la creadora de contenidos conducirá "Time Zone", su nuevo formato junto a Zeppelin.

El pueblo valenciano

El programa ha recuperado algunas de sus pruebas más míticas y ha incluido otras más novedosas. En esta ocasión, la vaquilla ha sido sustituida para proteger el bienestar animal.

Entre los pueblos participantes se encuentra la localidad valenciana Los Montesinos, situada en Alicante. Situado en el sur de la provincia, en la comarca de la Vega Baja del Segura. Cuenta con 4.921 habitantes. Localizada en el triángulo formado por las ciudades de Alicante (a 65 km.), Murcia (a 49 km.) y Cartagena (a 64 km.), el acceso a estas ciudades es rápido y a través de carreteras en un perfecto estado de conservación. Además, la localidad de Torrevieja, una de las ciudades costeras con más tradición turística de la Comunidad Valenciana se encuentra a tan solo 10 km.

A esta pequeña localidad valenciana se han sumado Aguilar de Campo (Palencia), Alfacar (Granada), Brión (A Coruña), Cervelló (Barcelona), Colmenarejo (Madrid), Tineo (Asturias) y Yepes (Toledo).

Una población joven

Los Montesinos es una población joven. Hasta 1990, fecha en la que se emancipó de Almoradí, era una pedanía. Ello no quiere decir que no tenga un pasado antiguo y rico. No en vano, la Via Augusta que transitaba hace dos mil años entre Roma y Cádiz pasa por su término municipal.