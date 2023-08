«He pasado de cantar con mi abuela en casa a pisar el escenario de Eurojunior»

Casi un año después de su actuación en Eurovisión Junior, el valenciano Carlos Higes le pasa el testigo a otra joven de «la terreta».

Hace unas semanas conocimos que Sandra Valero será la nueva representante de Eurojunior. ¿Qué consejo le darías?

Le diría que disfrute muchísimo de la experiencia porque se lo va a pasar genial y va a conocer a muchísima gente que va a tener para toda la vida. Lo importante no es el puesto, es la experiencia que, seguro, que lo hace genial. Tiene el apoyo de todo el mundo este año.

¿Has hablado con ella?

Sí, estuve con ella en la presentación del Benidorm Fest. Estuvimos los dos actuando y tuvimos mucho tiempo para compartir. Fue súper guay. Nosotros nos conocíamos de «La Voz Kids» y ha sido un recuerdo muy guay.

¿Cómo recuerdas los meses previos al certamen?

Lo recuerdo como unas semanas bastante difíciles porque fueron unas semanas de muchísimos ensayos. Tuve que ir mucho a Madrid. Los desplazamientos de València a Madrid fueron muchos. Fueron unas semanas con bastante trabajo, aunque lo pasé muy bien. Además, tenía a mis bailarines, que me lo facilitaron muchísimo. Recuerdo esas semanas con mucha adrenalina, pero pasándolo genial.

¿Echaste mucho de menos a tu familia?

Sí, mi madre vino conmigo, pero echaba mucho de menos a mi padre, a mi hermano y a mi perro.

¿Cómo era el día a día?

Nos despertábamos e íbamos a ensayar porque teníamos una puesta en escena muy complicada y mucho baile. Teníamos que aprovechar el tiempo lo máximo posible. Teníamos que ponernos las pilas para ir a Eurovisión con todo hecho. También tuvimos que grabar el videoclip y para no repetirnos con el directo, tuvimos que cambiar la coreografía. Eso fue muy difícil porque nos tuvimos que aprender dos coreografías. Era ensayar todo el día, pero siempre teníamos un ratito para pasarlo bien.

¿Y el cole?

Siempre he sido buen estudiante, pero este año ha sido bastante complicado. He tenido que hacer muchas cosas fuera del cole y me he saltado muchas clases entre los ensayor e ir a Armenia, pero en el colegio me lo han puesto muy fácil.

¿Cómo fue cuando te comunicaron que ibas a ser el representante?

Me quedé flipando. Me llamaron y me lo dijeron. Me quedé en shock. No me lo podía creer. Mi madre y yo estuvimos llorando.

¿Y el momento en el que subiste al escenario?

Nosotros tuvimos tres ensayos. No sentía tantos nervios ese día. En los primeros ensayos estaba muy nervioso. El escenario es enorme. Era muy pequeño y me sentía un punto en una hoja. Luego me tranquilizaban mucho los bailarines. Los siguientes días fue con más tranquilidad y pude hacer una actuación guay.

¿Estás orgulloso de la actuación?

Estoy bastante orgulloso de mi trabajo. Quedamos segundos en el televoto y está bastante bien porque la propuesta ha gustado a los demás. Luego quedamos sextos. No me puedo quejar porque no todo el mundo queda sexto ni va a Eurovisión. Sólo tengo palabras de agradecimiento.

¿Hubo presión?

Estaba muy nervioso porque iba a representar a un país y todos iban a estar pendientes. Me presionaba bastante subirme a un escenario tan grande, pero me fui acostumbrando.

Muchos de los representantes sois valencianos...

Están saliendo todos los representantes valencianos: Blanca Paloma, Sandra o Melani. Me parece muy bien que opten por la terreta.

¿Qué debe tener un buen representante?

Necesita humildad. Eso es lo más importante. Saber estar en el escenario, esforzarse y tener desparpajo en el escenario.

¿Cómo ha cambiado tu vida este año?

Mi vida ha cambiado muchísimo. En el colegio todos me pedían fotos y me saludaban. Me he ido acostumbrando. Lo estoy llevando muy bien. En la calle, me piden fotos y me encanta.

Además, hace poco sacaste una nueva canción.

Se llama «Mi mundo». Está hecha para la diversión y el amor. Me gusta mucho porque hay mucha energía. Me gusta cantarla y bailarla.

¿Te gustaría participar en Eurovisión?

Me encantaría porque si ya me lo pasé bien en Eurojunior... Además, me encanta Eurovisión y me encantaría volver a pisar el escenario. La experiencia es muy chula y la recomiendo a todos los niños. Yo me apuntaría.

¿Qué es la música para ti?

Es mi vida. Desde pequeño empecé a cantar y bailar. He pasado de cantar con mi abuela a cantar en el escenario de Eurovisión. La música es como el café de todas las mañanas.

¿Había alguien en tu familia que cantara?

Creo que he sido el primero porque mi padre intenta cantar, pero no lo consigue. Mi madre tampoco. La única que tiene arte es mi abuela. Soy el primero que canta de verdad y va a clases. Creo que he ido mejorando.

¿Y cuáles son los próximos proyectos?

Me gustaría sacar nueva canción. Voy a hacer actuaciones y tengo que estudiar mucho canto y coreografías. Me gustaría que la música estuviera siempre en mi vida.