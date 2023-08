La música será hoy protagonista en la 40 º edición de Sagunt a Escena de la mano de la cordobesa María José Llergo y la alicantina Sandra Monfort.

El flamenco de Llergo llegará al escenario del Teatre Romà de Sagunt, donde interpretará algunos de los temas de su disco Sanación, que fue publicado en 2020, además de otras de sus canciones más recientes. Su música está dirigida a todo tipo de sonidos, aunque presume de raíces árabes y hondas, luminosas y oscuras, pero plagadas de bellos melismas que transportan al pasado y se proyectan en el presente con el fin de reivindicar su compromiso con los orígenes.

Su flamenco se caracteriza por ser más mántrico, con una voz en primer plano, dulce y honda, que flota sobre electrónica atmosférica. “Tema por tema voy abordando cuestiones que me preocupan o que me han hecho daño, intentando canalizarlas en forma de belleza, para que el dolor no me destruya ni me haga peor persona. Estoy al principio de una carrera que querría que fuese larga, y necesitaba sanarme antes de entregarme. Como cuando amas a alguien: te tienes que querer a ti primero”, explica la cantaora, que recibió el Goya a la Mejor Canción en 2022 por "Te espera el mar".

Sin embargo, su trabajo va más allá, ya que la artista presentará su segundo álbum en octubre, aunque ya ha publicado su primer sencillo "Rueda, rueda".

Previamente, será el turno de Sandra Monfort, quien se caracteriza por combinar la técnica con la intuición, la tradición y la vanguardia, la poesía y la canción, el tacto orgánico y el digital. Así, sus temas se caracterizan por un magnetismo extraño, una calidad onírica que se nutre de folk ancestral, lirismo soñador, repuntes electrónicos y el aliento de la naturaleza. Una música tremendamente mediterránea, pero también inequívocamente arraigada a su entorno, en la comarca de la Marina Alta que tanto le ha servido de inspiración. La joven artista forma parte de toda una nueva generación que está actualizando el legado sonoro de sus territorios desde una perspectiva absolutamente actual, vigente y sobrecogedora. Así lo reconocieron los Premis Carles Santos, con los reconocimientos a artista revelación y mejor disco de 2021 a su debut, Niño Reptil Ángel.