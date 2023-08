València es convertirà el pròxim mes en la capital mundial dels museus i la conservació del patrimoni artístic. Del 18 al 22 de setembre, acollirà la 20a Conferència Triennal del Comité per a la Conservació i Restauració del Consell Internacional de Museus (ICOM-CC).

L’esdeveniment estarà organitzat per l’Institut de Restauració del Patrimoni de la Universitat Politècnica de València (IRP-UPV) i està previst que assistisquen més de 900 persones.

Entre elles, directors i directores, professionals de la conservació, personal investigador, historiadors i historiadores, documentalistes i experts en comissariat d’art de tots els continents per a mantindre debats d’importància mundial sobre la conservació del patrimoni cultural.

Para Salvador Muñoz, responsable del Grup de Restauració del Papel de l’IRP-UPV y copresident de la Conferència ICOM-CC, és una «ocasió excepcional per a entrar en contacte amb gent de molts entorns, que treballen en altres circumstàncies de les quals hi ha molt per aprendre i compartir».

Participants de 60 països

«Vindran del Louvre, el MOMA, la National Gallery, el Metropolitan… però també d’altres països amb menor renda per cápita i altres circumstàncies climàtiques i socials, com Nigeria, Egipte o el Marroc».

En total, explica a Levante-EMV, hi ha participants de 60 països «És una trobada extraordinària, que estiguem tots a València és una ocasió excepcional; és molt bonic per als professionals», assegura Muñoz.

L’ICOM-CC tindrà, al seu torn, cinc xicotets congressos paral·lels i 20 grups de treball. Entre els assistents hi ha treballadors de diferents disciplines com pintura, ceràmica, paper, fotografia, vídeo... Amés, en el programa s’han organitzat vísites tècniques a un total de 40 museus i centres culturals de València i altres municipis de la Comunitat Valenciana, afirma Salvador Muñoz.

Sostenibilitat i globalització

Entre els temes que tractaran en les jornades hi ha qüestions relacionades amb la sostenibilitat, tant ecològica, com econòmica, entre altres.

«Hem d’intentar consumir menys energia, però mantenint els fons en bones condicions; els restauradors poden usar materials i composts químics no contaminants i biodegradables; i, en el sentit cultural, hem de ger compatible la idea de globalització amb la cultura local. Eixos són els reptes importants», afirma

Esta serà la primera Conferència ICOM-CC des de l’última edició de 2017, que va tindre lloc a Copenhaguen (Dinamarca). La 19a conferència havia de celebrar-se a Pequín (Xina) en 2020, però no va poder seguir avant a causa de la pandèmia.

Després d’un parèntesi de sis anys, la conferència de València serà una reunió especial per al sector del patrimoni mundial. Les seus es trien cada sis anys; la candidatura valenciana es va preparar al llarg de 2019 des del IRP-UPV i va ser seleccionada al maig de 2021.

Salomé Cuesta, vicerectora de la UPV, destaca la importància d’estes col·laboracions entre societat i universitat: «establir este tipus de col·laboració de nivell internacional és una enorme satisfacció».