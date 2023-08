Desde los siete años iba escribiendo historias en una libreta de papel, que le regalaron con cierto escepticismo pero que ahora se ha convertido en los inicios que recuerda una joven escritora. Ahí empezó todo.

Laura Jiménez Patiño (Alaquàs, 2007) ha publicado su primera novela con tan solo 16 años. El azar -o el destino, quién sabe- han querido que La suerte de encontrarnos (Círculo Rojo, 2023) sea su primer texto que ve la luz en papel. Otros están en la plataforma digital Wattpad.

La joven explica que esta historia -romántica y juvenil, con Maya y Kaden como protagonistas- surgió «en medio de un bloqueo». Ciertamente, tiene muchos relatos iniciados, pero asegura que este fue el definitivo porque, a fuerza de escribir, se acabó encariñando de los personajes y quiso darles continuidad.

«Ninguno me acababa de convencer. Empecé este, pero pensé que tampoco lo iba a seguir. Mis amigas y familia me animaron, fui poniéndome una serie de rutinas, escribiendo un poco cada día, durante un tiempo, le cogí cariño a los personajes y ya salió de golpe», reconoce sobre este libro.

A pesar de que escribe desde pequeña -generalmente, historias de amor-, apunta que ha sido en los dos últimos años cuando ya empezó a tomárselo más en serio. «De pequeña veía la gente que publicaba y pensaba que quería hacer eso, pero nunca me había pasado por la cabeza mandarlo a una editorial», reconoce con humildad a Levante-EMV.

Hasta que llegó el día: «Me levanté y lo hice», asegura. «Pregunté en librerías y papelerías donde podía enviarlo; luego a mi madre, que estaba de viaje y me dijo que no lo hiciera, pero lo hice igual, porque soy muy cabezona. A las dos semanas, me llamaron y me dijeron que lo publicaban», recuerda la joven.

«Al principio no me acababa de creer que iba a publicar un libro y estaba más tranquila, pero cuando ya lo tenía corregido y con la portada dije ‘¡madre mía, que voy a publicar un libro!’ y ya me subió la adrenalina», apunta.

«Me daba un poco de vergüenza decirlo, por lo que pensarían, pero al final me dio igual: ¡he publicado un libro y bien orgullosa que estoy!».

"Las casualidades sí existen"

La suerte de encontrarnos es una historia de chico conoce a chica, llena de conversaciones y transcurre en un momento de inflexión en la vida de ambos: ella, agobiada por la familia; y él, arrastrado por la fama. En una huida hacia delante, los dos se encontrarán en Hollywood.

«Yo creo que las casualidades sí existen, pero depende de qué tema; y suerte puede haber...», dice la joven autora, sobre el título de su obra.

La historia se estructura con capítulos, en los que la voz de los personajes se va alternando. «Quería reflejar sus puntos de vista diferentes, la vida de cada uno, lo que piensa ella y piensa él, para interiorizar más sus problemas. Si lo haces desde un punto de vista, solo empatizas con un personaje, y yo quería los dos», afirma Jiménez.

La novela tiene tintes del género romántico que tanto se lleva en la actualidad. De hecho, la escritora novel afirma ser fan de la valenciana Alice Kellen -la autora más vendida en España- e Inma Rubiales. También de Ariana Godoy. De hecho, cuenta que a pesar de ser escritora precoz, de pequeña odiaba leer.

Fue con A través de mi ventana, de Godoy, que se enganchó a la lectura en pandemia y ahora no para de devorar libros, incluso cuando tiene un hueco entre clase y clase.

Dicen de Laura Jiménez que es una alumna aplicada. Acaba de finalizar 4º de ESO en el IES Clara Campoamor de Alaquàs, donde la publicación del libro no pasó inadvertida. «Mis amigas y yo íbamos por el instituto con dos bolsas llenas de libros y cuando me veían decían ¡esa es la del libro, es la que ha publicado un libro, es la escritora!», recuerda.

Este verano se prepara para empezar Bachillerato, con la carrera de Administración y Dirección de Empresas (ADE) en mente, aunque durante mucho tiempo le ha tentado Filología Inglesa, pues es amante de la lengua de Shakespeare, como demuestran los nombres de muchos de sus personajes y ubicaciones de sus historias.

Reflejo de una generación

La salud mental, la violencia machista o la empatía hacia las emociones de los otros son algunos de los temas que aparecen reflejados en la historia de Kaden y Maya, que también es un relato generacional. «Además de haberlos creado, tienen cosas en las que me identifico con ellos: me imaginaba qué harían en mi día a día, cómo reaccionarían... y lo escribía», dice.

En este caso, la chica es «influenciable e indecisa». «Siempre ve los problemas de los demás y les ayuda, pero no los suyos. Lo que busco es que se dé cuenta de que ella también debe ayudarse a si misma, no estar siempre pendiente de los demás», afirma sobre la protagonista.

Asimismo, otro de los mensajes que se lee entre líneas es que «tomar decisiones es difícil, pero si no lo haces tú, no lo va a hacer nadie. Así que deja de pensar y hazlo», recalca la autora.

Laura Jiménez no ha dejado de escribir historias, y cree que ya siente la «conexión» con unos nuevos personajes que podrían ser los protagonistas de su próximo libro. «La protagonista será una patinadora, pero no tengo pensado que sea como Maya, quiero que tenga un carácter fuerte», asegura la estudiante.