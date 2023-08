"Cuando se hacen las cosas con sinceridad, siempre transciende"

El músico recorrerá varias ciudades europeas durante este año para presentar su nuevo álbum, en el que confluyen el jazz, las músicas del mundo, el género clásico y el flamenco

Con el disco «Voices» quiere rendir un homenaje a las voces del mundo. ¿Qué significa para usted esa palabra?

Para mí la voz es lo que diferencia a cada ser humano, ya que la voz es algo muy personal, y, a la vez, es el nexo de unión entre los hombres y mujeres de todo el mundo. Gracias a la voz se conectan y pueden comunicarse. Tiene esas dos vertientes: algo que diferencia y algo que une.

¿Cuando conoce a una persona se fija en su voz?

En una persona del día a día no, pero en los cantantes, sí. Tengo mucha predilección por las voces en la música y me gustan muchos cantantes. Siempre me parece que el sueño último de un músico es componer para una voz. La voz es lo más puro que hay para transmitir la música, no pasa por ningún instrumento, es directo.

¿Los artistas cómo intentan cuidar su voz?

Yo no la cuido porque no canto. Yo canturreo. Hago coros en mis proyectos y en los discos. En este disco, he grabado la horquilla de voz para las canciones porque yo compuse para cada cantante a medida, pero le dejé a cada cantante hacer su letra, para que cada uno se la apropiara y la utilizara en su idioma. Les envié una guía de la canción canturreando la melodía.

Volviendo al disco, ¿qué puede encontrar el público?

Hay una mezcla del sello que he ido desarrollando a lo largo de estos años. Hay una mezcla de jazz, de músicas del mundo, de clásico, de flamenco... La base instrumental es del cuarteto con el que estoy trabajando durante estos últimos años, que son unos músicos maravillosos. También hay siete cantantes invitados de siete países de todo el mundo. La idea es rendir un homenaje a las voces del mundo.

¿Cómo ha sido el proceso de selección de los cantantes invitados?

Ha sido una selección de corazón. Cuando empecé a componer, compuse los temas cuando estaba sólo en casa, soñando con cada cantante y atreviéndome a soñar cosas imposibles. Pensé cuál era mi sueño y luego ya corrí detrás de mis sueños, conseguí el contacto, me puse en contacto con ellos, les envié el material para ver si le gustaba y les invité a participar con toda mi ilusión. Ha sido una tarea de muchos meses, pero también con mucha ilusión. Han sido voces de flechazos. Hay voces de cantantes que he escuchado durante años, como Susana Baca, que la escuchaba hace veinte años y otras que descubrí recientemente como Anna Colom, de Barcelona, pero que fueron flechazos. O Alim Qasimov, de Azerbayian, que lo descubrí hace un par de años en un festival y tuve un flechazo y dije que algún día quería hacer algo con él.

Su disco «El camino de los vientos» cuenta con siete millones de reproducciones en Spotify, ¿cuál ha sido la fórmula?

No lo sé. El algoritmo de Spotify siempre es algo misterioso. Es un disco hecho con varios invitados y mucha ilusión. Fue en la misma onda, pero aquí había todo tipo de invitados, es decir, instrumentistas y vocales. Era parecido a «Voices». Tuvo una acogida muy llamativa y en Spotify tuvo un movimiento bastante espectacular. Importa mucho entrar en playlist. Tuve la suerte de que dos temas entraran en una playlist muy potente y esto supuso un impulso.

Este estilo musical no es tan popular como otros, pero siempre atrae una gran cantidad de público a sus conciertos.

Popular es una palabra especial. A una persona le puede parecer muy famoso o popular lo que suele escuchar y en otros lugares no lo conocen. Lo que hago no es mainstream, pero muchos de los invitados tienen una trayectoria y un reconocimiento internacional muy potente. Para mí, ha sido un sueño que me dijeran que sí para participar en el disco. Que venga el público a los conciertos se debe, por un lado, a que hay un trabajo y una constancia, salir en medios de comunicación, moverse... hay un trabajo de fondo. También hay una parte artística, la música. Cuando se hacen las cosas con sinceridad e ilusión eso siempre transciende y el público lo siente. El público siempre sale muy ilusionado y tocado. Esta gente repite y se va corriendo la voz. Empezamos por sitios más pequeños y ojalá sean cada vez más grandes.

Comentaba que hay un gran trabajo detrás, ¿cuál es su día a día?

El día a día es trabajar mucho y sin descanso. Siempre. Es una cosa constante de los músicos y los artistas. En los libros y en las películas, te venden la moto de que el artista está viviendo de poca cosa y en realidad hay mucho trabajo detrás, muy intenso y con muchas facetas. Una cosa es ensayar, estar entrenado en todo momento, saberse los repertorios, estar suelto... Otra cosa es componer, grabar un disco, mezclar, muchas cosas de estudio, la promoción, las entrevistas, organizar la gira o los viajes... Hay muchas facetas y todo ese conjunto es un trabajo continuo de largo recorrido y apasionante. Me levanto a las seis de la mañana y acabo tarde.

¿Alguna vez ha decidido abandonar?

No, nunca. A veces, me he llevado desilusiones o decepciones. El período del Covid, con todo parado, fue muy duro porque no podíamos dar conciertos. Fue muy duro, tuvimos que ser fuertes y aprovechar para hacer cosas que no hacíamos. Tuve mucho tiempo para componer, para estar con la familia o hacer otras cosas. Hay momentos que puedes tener decepción después de mucho trabajo y las cosas no van como quieres, pero con el trabajo todo vuelve a su sitio. Hay que tener una especie de meta a largo plazo y seguir avanzando con ilusión.

¿Cree que la música ahora caduca más pronto?

En general, vale para la música y muchas cosas. Estamos en un tiempo en el que el ritmo se ha acelerado mucho con la comunicación y las redes. Los contenidos también se han acelerado muchísimo porque hay muchos contenidos de todo tipo.