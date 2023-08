La valenciana Neus Castellano dirige la mejor biblioteca del mundo

Las redes sociales de la valenciana Neus Castellano están llenas de felicitaciones, su Whatsapp no deja de recibir mensajes y el teléfono no ha parado de sonar en las últimas 48 horas. No es para menos. La García Márquez, situada en pleno distrito barcelonés de Sant Martí, ha sido distinguida como la mejor biblioteca pública del mundo 2023 por la Federación Internacional de Asociaciones e Instituciones Bibliotecarias (IFLA) convirtiéndose así en la primera biblioteca española en recibir esta galardón. Y Castellano tiene gran parte del mérito, ya que es la directora de este espacio inaugurado el pasado mes de mayo de 2022.