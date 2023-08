Antoni Gómez recoge la vida de 14 mujeres marcadas por finales trágicos

Que las mujeres siempre han estado a la sombra no es nada nuevo. A lo largo de muchos siglos, y a pesar de sus destacados trabajos, han sido las grandes olvidadas. Sin embargo, la situación está cambiando en los últimos años y, aunque sea tarde, muchas de ellas están empezando a ser reconocidas. Tal vez, esa situación fue la que comportó que sus vidas terminaran, en muchos casos, de la peor manera posible.

«Si miramos con objetividad el pasado, y lamentablemente el presente, con la lacra de la violencia de género, veremos que el oprobio, las humillaciones, la marginación social, la represión y la violencia que a lo largo de la historia han sufrido las mujeres siguen», señala el escritor y periodista valenciano Antoni Gómez, quien acaba de publicar la primera obra de ensayo biográfico «El foc i la cendra. Dones creadores i tràgiques».

En la obra, Gómez recoge la historia de 14 mujeres referentes que han marcado la historia. Entre ellas, se encuentran Marina Tsvetàieva, Camille Claudel, Simone Well, Emma Reyes, Elizabeth Smart, Rita Hayworth, Lucia Joyce, Charlotte Salomon, Ingeborb Bachmann, Lucia Berlin, Nina Simone, Susan Sontag, Janis Joplin y Amy Winehouse. En sus palabras, son mujeres que destacaron, pero que «tuvieron que pagar un precio muy alto y tuvieron que caminar alrededor de la autodestrucción a través de enfermedades mentales, adicciones o, simplemente, una infelicidad que les marcó de por vida». Por eso, recalca que «todo aquello que contribuya a resarcir el papel de las mujeres en las sociedades democráticas ha de ser bienvenido. Y si la literatura o el ensayo lo reflejan, mejor que mejor».

Aunque algunas de estas mujeres son desconocidas por parte de la sociedad, algunas no lo son tanto. Gómez sólo recoge a 14, pero podrían ser muchas más. El proceso de selección se ha centrado en artistas, cantantes, filósofas, actrices o escritoras con historias de vida trágicas, aunque en algunos casos fueron capaces de superar sus dramas personales. «He leído libros similares y he visto que la presencia de mujeres creadoras ha sido casi testimonial. Entonces, me dije, sin otra pretensión más allá de la literaria: ‘¿y por qué no escribir un libro sobre creadoras trágicas?’ Más allá de todo estaba la fascinación personal que sus personalidades y sus trayectorias creadoras ejercían sobre mi como escritor», reivindica.

Historias fascinantes

Aunque todas ellas tienen historias «fascinantes», al escritor le conmovió la vida de Lucia Berlin, autora de libros como «Manual para mujeres de la limpieza». Ella vivió una infancia bastante dura, ya que su padre era ingeniero de minas y, por lo tanto, tuvo que estar viajando por las minas del norte de Estados Unidos viviendo en condiciones precarias. «Con familiares alcohólicos, ella también lo fue. Además se enfrentó a sucesivos fracasos matrimoniales con cuatro hijos a su cargo y sin empleo estable», explica el escritor, quien añade que, a pesar de todo ello, recuerda su infancia y su vida «con una sensibilidad, una ternura y una comprensión con los suyos digna de una escritora francamente descomunal».

A pesar de esta selección, el escritor y periodista reconoce que muchas mujeres se han quedado en el tintero. «La selección fue totalmente libre, pero he tenido que dejar fuera algunas trayectorias que hubiesen merecido incluirse. El tema es inagotable, daría para muchos libros más, qué duda cabe», concluye.