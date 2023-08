Amb l’objectiu de donar l’espai que es mereixen a xiques artistes de l’escena musical contemporània naix «Dona Sonora», un nou cicle musical a la Comunitat Valenciana, amb ‘base’ a València i que ja té programats un total de 13 concerts durant els pròxims mesos.

Els seus impulsors són Valmúsica, darrere d’esdeveniments com el Patacona Fest, l’Acústics a la Mar o Música Oberta, a més de portar la programació de diferents sales.

Ara, Dona Sonora està previst que es desenvolupe als escenaris de La Casa de la Mar de la Patacona i Castelló, El Volander de València i la sala Euterpe de Sant Joan d’Alacant, on hi haurà actuacions en diverses dates repartides des del 20 de setembre fins el 3 de desembre.

Entre altres, destaquen artistes internacionals com Fémina, que acturarà dins de la seua gira en Espanya, així com artistes emergents i amb gran projecció com Marla Cross, Terra i Sal, Kela, Alba Juan, Tere Priore o Patt.

Dins del programa també estan les valencianes Doña Manteca, que s’han fet virals este estiu amb versions ‘llatines’ i acústiques d’altres cantants. El cicle culminarà amb les actuacions de Judit Neddermann, Bewis de la Rosa, Ven’nus, i Maio, cantautores espanyoles que es troben en l’avantguarda del panorama musical actual.

Com explica Gisela Calabuig -creadora i organitzadora del cicle junt amb Hermes Mas- a Levante-EMV, en el panorama musical «moltes vegades les dones es queden un poc silenciades i costa molt arribar a les ‘ràtios’ d’equitat en la programació».

Per això, han creat un cicle dedicat íntegrament a dones cantants, com una «aposta per donar visibilitat i presència a veus femenines i dones tan professionals i amb una qualitat tan vàlida i igual que qualsevol altra persona».

Descobrir nous grups

Sobre la selecció d’artistes, Calabuig apunta que han estat oberts a tot tipus de propostes.

«No ens hem tancat a un únic gènere, sinó que hem anat elegint artistes segons el nostre propi criteri, experiència i visió, combinant artistes emergents amb poc temps en els escenaris, amb altres que ja tenen un recorregut o una trajectòria més potents, i també amb una aposta per valencianes», afegix la cocreadora del cicle.

Sobre el públic que vol atraure esta nova proposta musical, Gisela Calabuig explica que s’ha d’anar als concerts amb ganes de descobrir nous sons.

«El nostre públic ha de ser gent que li agrade la música, que vulga descobrir i no estiguen tancats a res, perquè dins de la programació hi ha estils molt variats i contemporanis. Tot i que hi ha ‘pinzellades’ de composicions més clàssiques, som avantguardistes en això», explica.

«S’ha de tindre inquietud en descobrir nous grups», conclouen des de Valmúsica.

Les primeres cites del Dona Sonora -per a les quals ja es poden comprar entrades online- són el concert de les argentines Fémina, el 20 de setembre, a la Casa de la Mar d’Alboraia; i Doña Manteca, el dia 23, a la mateixa ubicació.

També a la Casa de la Mar, per al mes d’octubre està prevista l’actuació de Ven’nus (15 d’octubre); mentre que el dia 19 serà el torn de Kela, en este casa al Volander, a València.

L’objectiu és que este siga el primer de més Dona Sonora, en principi sempre a l’últim trimestre de l’any, segons els seus impulsors.