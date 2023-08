De las obras de Dridali llama la atención cómo recrea cada arruga, cada brillo de la tez y cada cabello de una melena, además de la mirada de los rostros que pinta, aunque él apunta que no busca la perfección en sus inmensos murales, sino que le interesa más la narrativa y el proceso a la hora de crear sus reconocidos retratos.

Con un hiperrealismo depurado y sorprendente, sus obras están por todo el mundo -Francia, Suecia, Andorra, Alemania, Kosovo o Sri Lanka- y, por primera vez, han ‘entrado’ en un museo. Estos días, el hall del MuVIM de València expone un mural de Dridali.

En él, se ve a unos niños de Namibia (del barrio de Katutura en Windhoek, la capital), jugando a saltar un neumático en la calle y haciendo una voltereta.

Con este dibujo -que recrea una fotografía de una escena real- su creador busca reflexionar sobre la libertad y el juego actual, en el que priman los dispositivos electrónicos, lo que ha relegado a un segundo plano las relaciones sociales entre niños y niñas.

Todo empezó en Magisterio

Adrián Mateo (València, 1995), más conocido como Dridali, es maestro de Primaria de formación, aunque ahora se dedica al arte plástico y los murales. Aunque no ejerce, en obras como la del muro del MuVim se nota este interés por la educación y la pedagogía.

«La formación que tuve me hizo abrir la mente y descubrir la pintura, y eso en otra facultad no me hubiera ocurrido. La clave fue juntarme con grandes profesores que hay en Magisterio y a partir de ahí decidí adentrarme en la pintura», explica.

El ‘click’ definitivo, recuerda, fue un taller que hizo con escolares de San Marcelino, donde hicieron un mural. «Se me despertó algo… y hasta el día de hoy», apunta, ya que asegura que antes de 2017 no pintaba. Ahora, «es algo que no puedo abandonar, es parte de mí y mi vida; la pintura está dentro de mí, no puedo parar de hacerlo», explica.

Con una clara vocación social, Dridali asegura que lo que le interesan son «las personas». Se hizo reconocido por sus retratos de Camarón, Juan Luis Guerra, Morgan Freeman o Malala, entre otros, aunque ahora pinta más a personas anónimas con una historia potente detrás, siempre basándose en fotos, una de sus aficiones y la profesión de amigos.

«Son trabajos muy grandes y a la gente les impactan. No considero que por ser realista, sea bueno; lo realmente bueno es transmitir y aportar algo, sobre todo en la calle, porque ocupamos un espacio público que es de todos y es una gran responsabilidad», reflexiona.

Para él, «la pintura debe tener técnica y estilo, pero más que lo bonito o bien hecho, lo importante es que haga reflexionar. No me centro en hacerlo perfecto, me sale solo», afirma.

Asimismo, destaca el proceso. «Me encanta pasar muchísimas horas pintando y me parece muy importante la narrativa de la pintura, el proceso de crear», asegura. De hecho, admite que se queda con eso de su experiencia en el MuVIM en julio.

«La gente va a los museos y ve la obra acabada que llevan los artistas, pero no conoce el proceso. Me pareció interesante crear una obra mural y que durante cinco días se viera el proceso», apunta.

Después de un tiempo, el muro volverá a pintarse de blanco y su obra será pasado, como también suele ocurrir en la calle.

«Los muralistas estamos acostumbrados y tenemos cierto desapego a la obra; sabemos que tienen fecha de caducidad, que tarde o temprano esa obra morirá porque, aunque dure muchos años, se la acabará comiendo el sol. Como me importa el proceso, lo que ocurra con la obra no me pertenece, no es algo que me preocupe demasiado», expone.

Generar cultura en la calle

Sobre el reconocimiento del arte urbano actualmente, Dridali se muestra satisfecho: «Cada vez está más valorado gracias a quienes pelearon durante años, hay muchos referentes en València. Se ha puesto de ‘moda’ y las instituciones lo apoya, y eso es por ese esfuerzo. Hace 20 años sí que sería muy complicado, ahora la gente lo ve de otra manera y se puede pintar en las calles y generar cultura», considera el joven.

En «El juego» del MuVim, Dridali ha jugado con la perspectiva, para encajar una obra vertical en un espacio muy horizontal. «Hay que girar la cabeza para entenderla bien», señala.

«El abuso descontrolado de las redes sociales, la llegada de nuevas tecnologías y la presión de los contenidos curriculares en las escuelas son algunos de los factores responsables de que actualmente disminuya la cantidad, calidad y tiempo de juego. He querido representar, de forma visual el beneficio y las diferentes formas de juego en otras culturas», expone.

Primero pensó en una fotografía que hizo él en Senegal en 2018, aunque finalmente se decantó por una fotografía de sus amigos Jesús y Loles.

«Si la educación dedicara muchas más horas al arte, tendríamos personas con un pensamiento mucho más crítico, más abiertas… es fundamental, es vital, como el comer o el dormir, aunque la gente no lo piense».