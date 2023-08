Diario de un escritor en el exilio: «Me roe como nunca la falta de público: al fin y al cabo, mi fracaso»

«¡Qué daño no me ha hecho, en nuestro mundo cerrado, el no ser de ninguna parte! -escribe Max Aub en su diario el 2 de agosto de 1945-. El llamarme como me llamo, con nombre y apellido que lo mismo pueden ser de un país que de otro...».

Max Aub nació en París de madre francesa y de padre español pero nacido en Alemania, y habló siempre un castellano «desgarrado» por el acento francés. Pero era valenciano porque, tal como escribe en otra ocasión, «siempre se es de donde se ha aprendido a vivir: nadie se libra de sus diez a sus veinte años. Lo demás es costra, y cae con la uña». Y él esos años los pasó en València. De su amargo regreso por unas semanas a su ciudad en 1969 tras décadas de exilio, dio cuenta Aub en La gallina ciega, el libro que publicó en México poco antes de morir en 1972 y que hace dos años recuperó la editorial Renacimiento en una cuidadísima y ampliada edición a cargo del catedrático de Literatura Española en la Universitat Autónoma de Barcelona, Manuel Aznar. De su huida en los últimos días de la Guerra Civil, de su paso por los campos de concentración en Francia y Argelia, de sus años en México, de sus viajes por Europa, Israel o la Cuba de la Revolución, de sus regresos a la España franquista, de sus ideas sobre literatura, arte o política y de sus vivencias personales, dio cuenta Aub en sus diarios que ahora acaban de ser reeditados también por Renacimiento y también con el estudio y cientos de anotaciones de Manuel Aznar. «Me roe la falta de público» A lo largo de las casi mil páginas de estos Diarios 1939-1972 que salen a la venta el próximo 4 de septiembre, aparecen nombres como los de Picasso, Buñuel, García Lorca, García Márquez, Bergamín, Buero Vallejo, Baroja, Malraux, Gide, Octavio Paz, Arrabal, Rulfo, Alberti, Azaña, Fraga, Fidel Castro, Borges, Stalin, Hitler o Franco. Intelectual fundamental para entender la II República, la guerra civil y el exilio, en sus diarios echa la vista atrás y también mira alrededor, tira de recuerdos y también de observaciones directas, y con todo ello explica de forma sagaz, lúcida y dolida, la España -y el mundo- del siglo XX. Los diarios funcionan como una memorias literarias («Los del 98 eran anarquistoides; los del 27, puros señoritos») e incluso políticas («No soy político. El político de verdad es un hombre que vive al día, sin pasado, sin futuro, sin problemas morales»), pero también como una autobiografía. "La vida es prodigiosa" Con el habitual espíritu crítico pero vitalista que domina sus reflexiones -«Gritar alto que la vida, lo único que traemos, es prodigiosa», anota en otra ocasión- Aub también escribe sobre su úlcera de estómago, sus dientes postizos, la falta de dinero y especialmente sobre la escasa trascendencia de su obra: «Me roe como nunca la falta de público: al fin y al cabo, mi fracaso», anota el 4 de julio de 1951. Estos escritos personales de Aub son, para Aznar, «uno de los grandes diarios de la literatura española del siglo XX». «Es un documento riquísimo y lo abarca todo, desde la personalidad más humana del autor y sus relaciones personales y afectos, a su relación con otros escritores y otras personalidades del siglo XX», señala el catedrático. Aub escribe de todo, interviene en cualquier debate y se permite el lujo de tomar partido siempre. «De las pocas ventajas que tuvo el exilio fue que no tuvo la censura a la hora de escribir que sí tuvieron los escritores del interior», apunta Aznar. Esta libertad («Escribo lo que me da la gana y como me pasa por los cojones. Punto y basta») le permite recriminarle a Camilo José Cela su dejadez frente al franquismo y a Francisco Ayala su tibieza en el exilio. Pero también le enfrenta a sus amigos comunistas como el valenciano Josep Renau, exiliado en México como él y que le retira el saludo cuando Aub se muestra en un artículo tan crítico con la Unión Soviética como con los Estados Unidos. «Él siempre dice que escribe para decir su verdad y que nunca le van a callar y que por eso nunca podrá ser comunista», recuerda Aznar. «Mi ancha playa de Valencia» En esta edición, Renacimiento ha incluido las entradas de Enero en Cuba, escritas durante su viaje a la isla en 1968, aunque no las de La gallina ciega, su amargo regreso a València (y a Madrid y Barcelona) en 1969. Pero tal como apunta Aznar, también en Diarios 1939-1972 encontramos muchas veces esa sensación de decepción y desamparo que le provoca a Aub el choque entre la nostalgia de la València a la que quería volver y la València a la que había podido volver. Así, el 13 de febrero de 1941, a orillas del mar en Marsella, Max apunta en su diario: «Ahí enfrente está mi ancha playa de Valencia, tan igual o mayor a ésta, ahora en invierno; idéntica suciedad, mar sin límites, viento abierto, iguales montones de algas podridas -olor de mar en conserva-, igualdad de frutas rodadas, muertas; soledad emparejada». El 11 de abril de ese mismo año, y tras haber leído Valencia de Azorín («literatura de puntos suspensivos», anota al respecto), Aub vuelve a escribir sobre su ciudad. «Valencia gusta a los valencianos y a los extranjeros y disgusta a los demás españoles -apunta-. Los castellanos llegan a Valencia con el prejuicio de su llano, facilidad y vulgaridad de su huerta; el catalán con la supremacía del Barcelona y el alicantino con el decidido propósito de hallarlo todo detestable para bien de su tierra». «Valencia -concluye Aub- es la ciudad española peor repartida para los elogios. Demasiado rica para Castilla, demasiado próxima para Cataluña». Aznar apunta otro esclarecedor choque entre la nostalgia y la realidad en los diarios de Max Aub a través de dos anotaciones con València de fondo escritas con casi 15 años de diferencia pero que abarcan un arco temporal mucho más amplio. El 10 de noviembre de 1943 recuerda una escena «hacia el año 18» en casa de su amigo José Medina Echevarría en la que también estaban Manolo Zapater y Fernando Dicenta: «Por la ventana grande se divisaba el Llano del Remedio. Era otoño y las hojas de los plátanos de indias estaban amarilla (…) Alguien pregunta ‘¿por qué escribes?’. Yo contesté, para salvarme y ser famoso». «Si miro muy a mis adentros no han cambiado en nada las razones de mi empuje de escritor», apunta a continuación. El 19 de febrero de 1958, Aub se reencuentra con Medina en México y con otro amigo de su juventud valenciana, el filósofo José Gaos. Tal como señala Aznar, el contraste entre el tono nostálgico del apunte anterior y el más realista, casi amargo, de éste es notable: «Cómo hace cuarenta años, en Valencia. Los tres ya tocados por la muerte (...) Despidámonos, quien sabe si nos volveremos a ver». Las últimas anotaciones de Aub sobre València las realiza entre marzo y abril de 1972, cuando regresa de visita apenas 3 meses antes de su muerte. El sentimiento desencantado se resume en la entrada del 30 de marzo, cuando llega a la ciudad en tren desde Madrid: «Valencia. Paisaje mondado. Nada queda hace siglos. Piedras. Luego, olivos, después naranjos y, tal como estaba, la estación». En campos de concentración y sin dejar de escribir El 1 de frebrero de 1939 Max Aub, junto con Andre Malraux y el equipo de filmación de «Sierra de Teruel», atraviesa la frontera con Francia. El escritor valenciano vive en París (donde había nacido en 1903) hasta abril de 1940, cuando una denuncia anónima, fundamentada en la injusta acusación de ser un militante comunista, va a provocar su detención e ingreso en Roland Garrós. Para Aub -republicano español, judio y socialista- empieza un calvario que va reflejando a duras penas en su diario: en mayo de 1940 ingresa en un campo de concentración del que logra salir gracias a las gestiones del consul de México en Marsella. En junio de 1941 vuelve a ser detenido -no olvidemos que, como judio, es posible víctima del nazismo alemán y como nacido en Francia del gobierno colaboracionista de Vichy- y encarcelado en Niza. Y en septiembre de 1941 vuelve a ser detenido tras una denuncia anónima, trasladado al campo de concentración de La Vernet y trasladado de allí a otro campo en Argelia. Pese a todas estas vicisitudes, ni deja de apuntar cosas en su diario ni de escribir novelas y obras de teatro. Con la complicidad de un guardia del campo argelino logra escapar a Casablanca y allí embarca hacia México, donde residirá hasta su muerte en 1972.