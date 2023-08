Stella Rossi es el pseudónimo elegido por una valenciana, ingeniera de profesión, para lanzar 'Recuérdalo. Eres mía', una novela autopublicada que transcurre fundamentalmente en València, con dos personajes que se atraen de manera irremediable, por mucho que quieran (o no del todo), evitarlo.

Maia y Hasim son los protagonistas de esta historia, enmarcada en el género erótico-romántico y con tintes orientalistas y de thriller, que Stella Rossi se ha animado a lanzar a través de Amazon.

Se trata de una biología, cuya primera parte salió hace apenas un mes y tiene la segunda -'Recuérdalo. Solo mío'- prevista para septiembre.

«A mi entorno más próximo les gustó mucho y, aunque lo tenía prácticamente descartado, merecía la oportunidad de ser leída. Meterse en la autopublicación y ‘no ser nadie’ es complicado a la hora de llegar a los lectores, pero si a quienes llegue, mi libro les gusta, habré conseguido lo que buscaba», reconoce la autora.

«No surgió con la idea de publicarlo y no deja de ser una afición, pero si tengo esa recompensa y gusta… a nadie le amarga un dulce», afirma.

Ella da por sentado que la novela la leerán más mujeres, por la temática, pero asegura que «eso no quita que la puedan leer hombres y les guste». «Mi marido, que es mi lector beta, me recrimina que me dirija a las ‘lectoras’», reconoce entre risas.

"Lo romántico y erótico forma parte de la vida"

Sobre el género elegido -actualmente muy leído- explica que ha sido algo natural. «Lo romántico y erótico forma parte de la vida y no hay que dar la espalda a la realidad; era la necesidad de contar algo divertido y parte del día a día», afirma.

Stella Rossi explica que en 'Recuérdalo. Eres mía' el amor «es el protagonista, pero no es la típica historia de amor, he querido salir de lo estándar. La importancia la tienen valores como la amistad desde diferentes punto de vista y el humor, que ponen sobre todo el grupo de amigas, además de ‘la salsa’».

La historia la empezó a crear hace tiempo, apunta. «Tengo una mente muy inquieta y siempre estoy inventando historias y ‘movidas’ en mi cabeza», añade.

La decisión de adoptar Stella Rossi como pseudónimo la toma, según cuenta, para separar esta faceta de escritora de vidaprofesional, pero no se esconde. En realidad, Rosa Pérez Lucas (Segorbe, 1974) es ingeniera en Diseño Industrial, trabaja como interiorista, y vive en València aunque creció en Jérica.

Hace unos años, en 2006, publicó 'La soledad de los muertos. Óleo sobre lienzo' (Lacre), también como una carambola, fruto de haberse presentado a un concurso, el Premio Hispania, del que fue finalista. Pero esa historia es diferente a su último libro, pues se trata de una novela de género histórico, ambientada en el franquismo.

«Con Stella Rossi quería separar esta historia, se merecía algo a parte, desvinculado con mi nombre profesional», justifica.

Más allá del hombre ‘salvador’

A pocos días de lanzar la segunda parte de esta biología, sobre 'Recuérdalo. Eres mía', la escritora avisa de que «aunque al principio puede parecer que él es el ‘salvador’ y conquista a la chica, nada más lejos de la realidad, la obra está pensada para que ella se dé cuenta del choque cultural y siempre apueste por sus principios, derechos y creencias».

Una cuestión que se aclara, sobre todo, en la segunda y última parte, donde «se atan todos los cabos». «Me hace ilusión poder publicarla pronto, está más enfocada a él, que es un personaje misterioso y, se desarrolla en un archipiélago ficticio», avanza.