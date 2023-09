El Ayuntamiento de València se plantea hacer ya, en el Palau de la Música, alguna "pequeña actuación" urgente para reparar las filtraciones y goteras que han aparecido, a pesar de que el auditorio municipal lleva cuatro años cerrado, dos en obras y reabrirá el próximo 5 de octubre.

No obstante, con las lluvias de los dos pasados fines de semana, el agua ha entrado en zonas como los camerinos, que preocupan especialmente. Por eso, esta mañana, la alcaldesa María José Catalá ha apuntado que se plantean hacer alguna "pequeña actuación" para que los profesionales trabajan en condiciones, pues, en principio, no están afectadas las salas.

Asimismo, esta tarde se reunirá la dirección del Palau con los trabajadores.

Independientemente de si se realiza o no esta acción urgente, la semana pasada la alcaldesa ya apuntó que ha encargado a los servicios técnicos del consistorio una auditoría de las obras, que han tenido un presupuesto de 12 millones de euros, y anunció que se requerirá una segunda fase para solventar cuestiones que los trabajos que se están finalizando no han cubierto. Según el actual gobierno locla del PP, por la 'dejadez' del ejecutivo anterior.

"No vamos a dejar de hacer actuaciones porque la situación del Palau es bastante lamentable en general. Tiene múltiples deficiencias que no van a dejar de salir y vamos a actuar", ha explicado la alcaldesa. Según afirmó la semana pasada, la segunda fase no paralizaría la temporada que está a punto de empezar.