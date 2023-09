Lo que debería ser una buena noticia e incluso motivo de celebración, se está convirtiendo en una protesta. Al menos cuatro dibujantes y autores de cómic han renunciado a sus candidaturas como finalistas en los 23º Premios de la Crítica que organiza la editorial Dolmen y que se entregan tradicionalmente en el Salón del Cómic de Avilés, previsto entre el 12 y 16 de septiembre.

El motivo es, según han apuntado, la ausencia de autoras en las listas de las tres categorías, que tienen un total de quince nominaciones. El valenciano Miguel Ángel Giner Bou —Premio Nacional del Cómic 2019— es uno de estos autores que ha decidido no optar a los premios, siguiendo a David Rubín, el primero que manifestó su disconformidad.

A estos también se han sumado, de momento, Pep Domingo (Nadar) y Javi Rey, que también han criticado la falta de paridad o, al menos, alguna presencia femenina entre las candidaturas.

En un mensaje publicado en sus redes sociales, Giner Bou asegura que «agradece muchísimo al jurado su decisión», pero explica que, posteriormente, al ser sabedor de que no había autoras nominadas, «me entristeció y me llamó mucho la atención».

«Como dice David Rubín, no me parece justo debido a la gran cantidad de autoras que hay en este país creando obras absolutamente maravillosas. Es por esto que, después de haberle dados muchas vueltas, me uno a la iniciativa del compañero Rubín y renuncio a mi nominación», manifiesta.

Reconocimiento a «La Jabalina»

Miguel Ángel Giner Bou estaba nominado a «mejor guionista nacional» por 'María La Jabalina', el cómic de Astiberri dibujado por Cristina Durán, que recupera la historia de la última mujer ejecutada por el franquismo en el muro de Paterna.

Con tan solo 25 años, la joven anarquista fue fusilada el 8 de agosto de 1942, tras un juicio sin garantías y en el que le acusaron de crímenes que no cometió.

Ahora, el valenciano espera que el espacio que deja «pueda ser ocupado por otra obra». «Espero que esto sirva para buscar una posible solución, aún estamos a tiempo», apunta en sus redes sociales, si bien prefiere no hacer más declaraciones.

Quien sí se manifestó —dando apoyo a estos gestos—, pero también se mantiene ahora al margen es su compañera, Cristina Durán, que pide que no se pierda el foco sobre la reivindicación real: la falta de mujeres nominadas.

Respecto a los otros autores, David Rubín optaba a las tres categorías (mejor guión, mejor obra y mejor dibujo) por 'El Fuego' y fue el primero en alzar la voz porque en las candidaturas «no hay ni una sola mujer nominada».

También han decidido retirarse Nadar (Pep Domingo), con 'Transitorios', que optaba a mejor obra y mejor guión, y piensa que «no es correcto dejar a un lado e invisibilizar el trabajo de muchas autoras que, en los últimos años, han firmado algunas de las mejores obras del cómic español».

Por último, se ha sumado a sus compañeros Javi Rey, nominado a mejor dibujante con 'Un enemigo del pueblo'.