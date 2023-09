El equipo de Russafa Escènica Festival de Tardor ha presentado hoy las obras de larga duración que se estrenarán en esta XIII edición. Asimismo, ha desgranado el programa de actividades paralelas que se desarrollará durante el certamen, el cual se celebrará en València entre el próximo 20 de septiembre y el 1 de octubre.

Las piezas presentadas en el día de hoy pertenecen a la sección 'Bosques' y son propuestas de 60 minutos de duración aproximadamente, creadas tanto por compañías valencianas como por compañías del resto de España.

Las piezas largas valencianas son seleccionadas por el equipo de Russafa Escènica y cuentan con la colaboración de las salas e instituciones que las exhiben. Se trata de proyectos de creadores con carreras consolidadas o en camino de consolidación y que abarcan una gran variedad lenguajes escénicos, dirigidas a un público heterogéneo.

Las producciones valencianas son ‘La eterna sensación de empezar de cero’, de la compañía Viento a Favor, que será acogida por la Sala Russafa; ‘Niña de nadie’, de La Zafirina, acogida por Escalante; ‘Arcángeles', de Rafa Alarcón Producciones, producida para la Vicepresidencia y Conselleria de Cultura de la Generalitat Valenciana y que se podrá ver en el Monasterio de Sant Miquel dels Reis; ‘Noes’, creada por Russafa Escènica y dirigida por Gema Gisbert, se verá en La Mutant y ha realizado parte de su proceso de creación en La Granja; y 'La odisea de sus vidas', producida también por el festival junto al CCCC y Teatro de lo Inestable, dirigida por Jacobo Pallarés y que se podrá ver en el Centre del Carme.

Además, las piezas de compañías nacionales que se mostrarán en el festival son 'Magia risas y yo', de Mag Marín y que se podrá ver en La Beneficència; 'Official presentation of the gadgets for our salvation', de Júlia Barbany y que se representará en la Sala Off; 'Water Falls', de La Mecánica, que se podrá ver en la explanada del Parc Central junto a Ribes Espai Cultural; 'Soy un baile', de Rosa Romero, en Espacio Inestable; y 'Bestia Sagrada', de Isabel do Diego (Juan Diego Calzada), que se verá en La Rambleta.

Actividades 'extra'

Además de la programación de piezas largas, el festival ha presentado hoy el repertorio de actividades anexas enfocadas a las artes escénicas.

Además, el festival tendrá actividades anexas, realizadas en colaboración con SGAE, AVEET, Escalante, A+ Soluciones Culturales, ADIF y el CCCC, donde se realizarán las jornadas en torno a las artes vivas. Incluye conciertos, cursos de formación de voz y escritura; encuentros de compañías con programadores y gestores culturales; lecturas dramatizadas o encuentros con profesionales del sector, entre otras.

Piezas cortas

Por otra parte están los 'Viveros', las piezas cortas -dentro de Vía Escènica-, que ya se presentaron esta primavera y que son son ‘El fracàs no és una opció', de VESC (València Escena Sinèrgica Contemporànea), que se representará en La Peluquería de Russafa; ‘Este cuerpo roto’, de Cia Abab, en el espacio Efecto Mariposa; ‘Holocausto', de Restaurante Hassan, en Madame Mim; ‘L´ultima i mon anem’, de Marxa Maxo, en Centro Caterina; 'matERiaL' de Teatro de los Chinos, en La Casa del Árbol; ‘Niño Ausente’, de Tribu Teatro, en Coworkshop Spain; ‘Plat de Pasta’, de Esdevé, en Sporting Club Russafa; ‘Roser’, de Emma Romeu y Núria Crespo, en La Canina; ‘Solanas’, de Beatriz Fabregat Cote, en Florestería Sueca; y ‘Todo el cuerpo bajo la piel’, de Luis Peset Orts, en una casa particular del barrio de Russafa.

"Un proyecto de barrio para toda la ciudad"

En el acto celebrado en Ribes Espai Cultural han participado el concejal de Acción Cultural del Ayuntamiento de València, José Luis Moreno; el director del Consorci de Museus de la Comunitat Valenciana y del Centre del Carme, José Luis Pérez Pont; la coordinadora artística de Teatres de la Diputació de València y del Centre Escalante, Marylène Albentosa; y el director artístico de Russafa Escènica, Jerónimo Cornelles.

También han asistido a la presentación el director general de Cultura de la Generalitat Valenciana, Sergio Arlandis; el director general del Institut Valencià de Cultura (IVF), Abel Guarinos; y el director adjunto de Teatro y Danza del IVF, Roberto García.

José Luis Moreno ha destacado de Russafa Escènica que "hoy es un proyecto del barrio para toda la ciudad, y con una oferta diferente de artes escénicas, dirigida a un público interesado que crece edición a edición"; mientras que para José Luis Pérez Pont el festival "pone de manifiesto que la cultura no parte de las instituciones, sino de la ciudadanía, de los artistas, de los profesionales, y las instituciones estamos aquí para impulsar y acompañar estos proyectos".

Por su parte, para Marylène Albentosa, Russafa Escènica es «un referente artístico, que además supone el inicio de temporada de artes escénicas”; y Jerónimo Cornelles también ha querido destacar que en la decimotercera edición "hemos decidido celebrarla haciéndole un guiño al número de la mala suerte. Creemos que tenemos la fortuna de mantenernos con un público fiel y creciente, y con una programación tan atrevida y con tanta calidad como la que hoy completamos».