Tuve que gorronearles el cigarrillo en inglés porque saltaba a la vista que no eran de por aquí. Se trataba de una pareja austriaca que estaba de turismo por València y había decidido buscar un concierto de rock alternativo, su música favorita, como cierre de su estancia. Entre caladas me comentaron que suelen hacerlo cuando viajan y que tienen preferencia por las bandas del terreno, jóvenes promesas y héroes locales. Yo encantado, ya ven, en la puerta del 16 Toneladas, fumando rubio americano por la cara y mejorando mi inglés entre gente decente y civilizada, echando el ratito después de haber visto a la banda castellonense Perfecto Miserable.

Frescura e inexperiencia

Coincidimos los tres en que habían ofrecido frescura, nervio, desparpajo y velocidad, pero también algo de la inexperiencia y la desubicación propia de la juventud. Los cuatro chavalines pasaron bien la novatada, no crean, utilizando sentido del humor, letras irreverentes, apego por el punk-pop mezclado con la Movida más gamberra y sarcásticos ataques contra la capital de la Comunitat, pero también contra su propia ciudad, sus costumbres y sus opciones de ocio. Molaba ver las primeras filas, pobladas por amiguetes de la Plana, saltando, haciendo pogo y coreando coplas como “Castellón está helado”, “Aiko”, “Eres listo” o una versión de “Jesús”, de Los Planetas, que no les quedó muy allá, pero que consiguió que los más viejunos nos uniéramos a la fiesta. Su mejor canción es una que todavía no tiene título, ya ven cómo está el patio. Radiante y pura juventud. Si es que parecía verlos crecer en vivo y en directo, a toda pastilla, como esos vídeos de plantas y flores.

Viendo como estaba a punto de fumarme las uñas, los austríacos me ofrecieron otro cigarro, pero no se lo acepté por vergüenza torera. Se lo agradecí igualmente, lo mismo que su interés en descubrir nuestra escena local y, después de haber salido en la conversación nombres como Nirvana, Soundgarden, Soul Asylum, Sonic Youth o Smashing Pumpinks, les revelé que estaban en el sitio adecuado y que, la banda que continuaba con la velada no era otra que Platz, la más brillante de nuestras promesas.

Relaciones tóxicas

Excuso decirles que los centroeuropeos fliparon con el talento del cuarteto valenciano y que no se creían que fueran tan jóvenes por la madurez y el aplomo que demuestran sobre un escenario. Y yo, que sí, que no tienen ni 20 años. Y ellos que tómate una birra, y yo que venga. Y los chavales ahí arriba, tocando muy bien, con un sonido potente, crudo, enérgico y contundente. Abrasador por momentos. Con Massad cantando de maravilla esas letras sobre las relaciones tóxicas que acompañan en ocasiones a los amores tardo-adolescentes, de soledades de instituto, de rebeldía generacional y de la angustia emocional de los que empiezan a vivir fuera de la burbuja. Dándole duro a las cuerdas y a los parches, con destreza más que solvente y, en el caso de Lucas, destellos de virtuosismo a la guitarra solista, con emocionantes punteos de sabor gilmouriano. Niños convirtiéndose en adultos a la vista de todo el mundo, pasando de ser promesas de futuro a realidades inmediatas.

El tránsito lo están haciendo de la mano de su primer elepé, “Prochaska y Diclemente” que suena estupendamente y que bordan en directo, otorgándole un plus de pegada, como en la maravillosa “Gira” o en el épico final de “26 de octubre”. Tras tocar un par de nuevas canciones con las que demostraron que el manantial creativo sigue fluyendo con brillo, Platz volvieron a asombrar a propios y extraños con piezas tan sólidas como “De qué tienes miedo”, su particular “Teen age riot” y la siempre impresionante “Paciente cero”. Fue ahí cuando me tocó ir a encajar la mandíbula a mis novísimos y rubios amigos, que abandonaron la sala contentos y agradecidos por haber sido testigos de una actuación para enmarcar de una banda que tiene un enorme potencial y que da gusto ver cómo lo desarrollan.