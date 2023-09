L'Aplec, un encuentro inmersivo para conocer el universo cultural, gastronómico y vital de la Albufera y su entorno, en el que el arroz es el gran protagonista, ha continuado hoy con su segunda jornada dando imágenes para el recuerdo.

Algunos de los grandes cocineros del país, como Jordi Roca (El Celler de Can Roca), Elena Arzak (Arzak), Diego Guerrero (DSTAgE) o Pepe Vieira han podido participar en la sega (siega) del arroz de esta laguna en la que, desde hace 1.200 años, se cultiva este cereal con prestigio universal. Además, han podido imbuirse en el folclore valenciano, en el que este cultivo tiene una importancia capital, y que cristaliza en un universo musical propio de gran riqueza, con manifestaciones como el cant de batre o les albaes.

Desde primera hora de la mañana, los chefs se han desplazado hacia la Albufera para prepararse para la siega. No han dudado en vestirse con el atuendo típico de los arroceros, en el que no podían faltar ni la tradicional faixa (faja) para aliviar la espalda ni la corbella (hoz) que se emplea en la sega. Una vez pertrechados con todo lo necesario, han llegado al tancat, ya vaciado para que el arroz pueda ser recogido, y se han metido en las plantaciones para segar las espigas maduras con una hoz, a la antigua usanza. Figuras de la cocina españolas de gran peso, como Elena Arzak, Jordi Roca, Paco Pérez, Nacho y Esther Manzano, Diego Guerrero, Fina Puigdevall, Pepe Vieira, Sacha, Pedro Sánchez, Iván Cerdeño, Hugo Muñoz o Mario Sandoval, entre otros muchos, se han divertido mientras participaban en esta labor tan ligada a la tradición de la zona.

Bien ayudados, eso sí, por los expertos agricultores, que trabajan durante todo el año para que las más de 14.500 hectáreas que se cultivan en el Parque Natural de la Albufera puedan producir las tres variedades de arroz (senia, bomba y albufera) adheridas a la D.O. Arròs de València. Tampoco se han perdido este encuentro los cocineros Quique Dacosta, Ricard Camarena y Begoña Rodrigo (La Salita), embajadores del Aplec.

Debate con Quique Dacosta y Begoña Rodrigo

Tras segar el arroz, un caballo lo transportó en el carrito de batre, una barca pequeña que sirve para transportar las gavelles (ramos de espigas) de arroz. A continuación, el animal pisó el cereal, un proceso ya en desuso, previo a la trilla, para separar el grano de la paja. Esta faena, muy laboriosa, obligaba al animal a dar vueltas pisando las plantas a la par que lo labriegos les daban la vuelta. Los chefs también han podido ver de cerca estos trabajos arroceros mientras disfrutaban de los cants de batre (literalmente, cantos del batir), unos cantares de raíz centenaria típicos de València y que interpretaban los labriegos mientras trabajaban las plantaciones de arroz. Estas coplas, que forman parte del llamado cant valencià d'estil (cantos de estilo valenciano) exigen a los intérpretes importantes aptitudes vocales, lo que se conoce como estil. La Maria y Xavi de Bétera han puesto voz a estos cantos.

Tras esto, Cuchita Lluch moderó un debate entre los tres chefs anfitriones del acto: como embajadores y representantes, respondieron a la pregunta de cuál es el sitio del arroz en la cocina de vanguardia. Para Quique Dacosta, «queda mucho camino por recorrer frente a otros países, como Italia, en los que es más común encontrar restaurantes que interpretan este producto desde el punto de vista de la vanguardia». Para Ricard Camarena, quizá los restaurantes valencianos «tenemos tanto respeto que llegamos a tener perjuicios. Estamos juzgando la cocina creativa bajo los paradigmas de la tradicional. Por eso es bueno que vengan chefs de fuera, que no tienen estas ataduras».

Por el contrario, Begoña Rodrigo dijo estar libre de estos tabúes: «Mi memoria gustativa está atada al arroz pero no en recetas tradicionales. No es que no le tenga respeto, pero no empecé cocinando desde la tradición».

Al cierre del debate, Santos Ruiz, gerente de la D.O. Arròs de València, cerró la charla dando las gracias a los agricultores —«gente muy de verdad»— y a Turisme Comunidad Valenciana, que ha entendido siempre que «gastronomía, producto, territorio, paisaje y paisanaje —la gente que hace esto posible— deben ir de la mano. Nuestra identidad se forja a través de nuestros recetarios tradicionales y de la cocina de vanguardia, pero también gracias a las gentes que hacemos que esto exista. Se puede hacer una paella con arroz de Birmania; tal vez no esté mala pero no será igual de sentida».

Por último, Cristina Moreno, secretaria autonómica de la Conselleria de Innovación, Industria, Comercio y Turismo declaró que «es un orgullo tener gente de esta calidad y envergadura en nuestra tierra. La promoción de nuestro arroz es fundamental, como referente nacional, pero también a nivel internacional».

Toda jornada labriega que se precie viene seguida en Valencia de una comida reconfortante. Para ello, diferentes cocineros locales se han desplazado a pie de campo para elaborar arroces. Los cocineros Vicente Rioja, los hermanos Margós, Juan Ramos, Toni Novo, Aurora Torres, Jorge Lengua, Chabe Soler y Sergio Sierra, además del televisivo y gran gastrónomo Arturo Valls, han dirigido, en pequeños grupos, a los chefs asistentes para preparar arroces y paellas a pie de campo en una jornada festiva al son de las albaes, cantos divertidos con los que los agricultores ironizaban de compañeros, rivales y amigos.