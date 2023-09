Un paseo en barca por l’Albufera y una cena tradicional en una barraca. No hay nada más auténtico y sugerente para acercar el universo gastronómico de la cuna del arroz en València y su plato más carismático a quien no lo conoce. Y es precisamente así como empezó ayer por la tarde para una treintena de cocineros con estrella Michelin la segunda edición del Aplec, un encuentro organizado por D.O. Arròs de València y Turisme Comunitat Valenciana para dar a conocer, explorar y ahondar en la historia milenaria del cultivo del arroz, la gastronomía y la cultura valenciana.

Veteranos como Jordi Roca, Elena Arzak o Ricardo Sanz, junto a figuras más jóvenes, como Javi Estévez, Raúl Balam o Lluis Valls, y así hasta treinta cocineros que atesoran más de 50 estrellas Michelin con Quique Dacosta, Ricard Camarena y Begoña Rodrigo como anfitriones de lujo, se dieron cita ayer por la tarde en l’Albufera para comenzar su particular seminario intensivo de tres días. De la mano de pescadores, agricultores y expertos, se sumergieron de lleno en la cultura que rodea al arroz y al singular humedal. Y qué mejor manera de hacerlo que con un paseo en barca al atardeceder a través de la laguna y susrincones como durante años lo han hecho los pobladores que han aprendido a vivir de l’Albufera y sus tesoros. Durante el paseo en barca, la organización no ha querido dejar pasar la ocasión de acercar también la figura del botánico Antonio José de Cavanilles. Fue precisamente Cavanilles quien en pleno siglo XVIII impulsó el cultivo del arroz en la laguna litoral y fue él también quien delimitó las zonas de cultivo exclusicamente a las zonas pantanosas. El erudito apostó por el arroz tras siglos de leyenda negra sobre su cultivo. Cavanilles se interesó por el cultivo del arroz y, como se espera en esta segunda edición del Aplec con la élite de la restauración, cambió la visión que tenía sobre él tras visitar personalmente las plantaciones de l’Albufera. La historia de este naturista va unida íntimamente a la del arroz y al paludismo. Durante años se culpó a este cultivo de causar esta enfermedad, pero gracias a los trabajos de Cavanilles y su experiencia recogida en l’Albufera (con unas tasas de incidencia y mortalidad de esta enfermedad muchos más bajas que en otras zonas de producción de arroz) se descubrió que, en realidad, el causante de estas fiebres eran los mosquitos que crecían en algua estancada. Tras reconocer el papel de Cavanilles, los asistentes pusieron punto y final a esta primera jornada en una barraca, la humilde construcción típica valenciana construida a pie de la laguna y de la que apenas quedan hoy ejemplos en pie. Ahí, rodeados de tradición, degustaron una cena con platos típicos como el ‘budellet de tonyina’, el ‘bull en ceba’, ‘coca de dacsa mab bleda’ o una paella ‘d’all i pebre’. El gerente de la D.O, Santos Ruiz, en sus palabras de bienvenida recalcó que esta edición del Aplec quiere poner en valor la figura del botánico Cavanilles como un personaje ilustrado, defensor del cereal que hoy es conocido, por su calidad, en todo el mundo. «Gracias a su defensa del cultivo, hoy podemos disfrutar de este producto único. La Albufera acoge la mayor parte de su producción, y el marjal es un paisaje que engancha, que tiene algo mágico. Valencia es la primera zona de España en la que se empezó a cultivar el arroz, y es un signo de identidad de los valencianos. En el siglo XVIII, nos encontramos a Cavanilles, un personaje fascinante que se convirtió, gracias a su avidez intelectual, en uno de los botánicos más destacados de Europa». Los actos de hoy y mañana Mañana tendrá lugar la actividad principal. Los cocineros y los gastrónomos, con su tradicional faja y su corbella (hoz) segarán el arroz junto a los agricultores de la Albufera y podrán disfrutar, a pie de campo, de arroces elaborados por chefs de la ciudad y de los tradicionales cantos de los arroceros (albaes), así como de una charla sobre el papel del cereal más famoso de Valencia en la gastronomía de tradición y de vanguardia. El Aplec pondrá su broche de oro el martes, con una visita al Museo del Arròs de València, en un molino en el barrio de El Cabanyal. Desde allí, se trasladarán al puerto de Catarroja. Junto a los pescadores de esta localidad, participarán en una regata de vela latina a bordo de las tradicionales albuferencas, unas barcas a vela tradicionales de las poblaciones de la Albufera, capaces de surcar las aguas poco profundas del humedal.