Siete semanas es lo que duró el rodaje de la última película de Paco Plaza en uno de los enclaves históricos más especiales de la Comunitat Valenciana. El Monasterio de Sant Jeroni de Cotalba combina tanto historia como un misterio, algo que atrajo especialmente a este director de cine valenciano, conocido por la saga 'REC'.

Eligió este monasterio de Alfauir para rodar su undécima película, 'Hermana muerte', precuela del filme 'Verónica'. En el rodaje de la película participaron decenas de figurantes de La Safor. El casting dio comienzo a mediados de febrero.

Para las niñas -de entre 8 y 16 años- se buscaba un perfil «anodino», es decir, delgadas y con aspecto decrépito, ya que la nueva película de Paco Plaza tiene lugar en un antiguo convento reconvertido en un colegio para niñas. En el caso de las mujeres la idea era encontrar a personas «contrarias a la sofisticación», con edades comprendidas entre los 40 y los 70 años, para encarnar a las monjas del convento.

Más de un año después del rodaje, la productora acaba de anunciar la fecha de estrena de 'Hermana muerte', el 27 de octubre en Netflix.

La película, cuyo guion corre a cargo de Jorge Guerricaechevarria (Hasta el cielo, Las leyes de la frontera), está protagonizada por Aria Bedmar (El Silencio, Dime quien soy), Almudena Amor (El Silencio, La abuela), Maru Valdivielso (Verónica, Historias para no dormir), Luisa Merelas (Quien a hierro mata, Elisa y Marcela), Chelo Vivares (30 monedas, Desaparecidos), Consuelo Trujillo (Verónica, Adiós) y las debutantes Sara Roch, Olimpia Roch, Adriana Camarena, Martina Delgado y Claudia Fernandez Arroyo, y producida por El Estudio, una productora formada por Enrique López Lavigne (Verónica, La abuela), Pablo Cruz (Fear the Walking Dead, El baile de los 41) y Diego Suarez Chialvo (Our Ladies, Slaughterhouse Rulez).

¿De qué va?

Parte de la trama narra la historia una joven novicia que entra al antiguo convento para trabajar como profesora en plena posguerra española. «Conforme pasan los días, los extraños acontecimientos que la atormentan terminarán por conducirla a desentrañar la terrible madeja de secretos que rodean al convento», informó la plataforma a través de una nota de prensa.