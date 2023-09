Laia Abril, que el pasado jueves recibió el Premio Nacional de Fotografía, abrirá la temporada expositiva de Set Espai d’Art en Abierto Valencia. A partir del 22 de septiembre la galería valenciana reúne en la exposición «On Healing» obras de la artista. Esta será la primera muestra de la artista en una galería privada en España. En concreto, la selección recoge cinco proyectos «que constituyen una buena muestra de la capacidad de la artista para poner en evidencia el modo en que ciertos mitos, creencias y prejuicios estructuran las políticas de ‘la verdad’, condicionando tanto las relaciones sociales como la percepción sobre uno mismo», señalan desde la galería.

«Las obras Silent Song y Menstruation Myths parten de experiencias personales de la artista relacionadas con su cuerpo. A partir de un diagnóstico de pérdida de audición, Silent Songs reconstituye en imágenes los espacios de sonidos que la artista no puede percibir. En Menstruation Myths, Abril aborda las creencias y tabús que rodean los periodos de la menstruación abocados a paralizar la vida cotidiana de las mujeres, así como a negligir las políticas del dolor en la mujer. Esta serie forma parte de un proyecto más amplio, A History of Misogyny en el que también se incluyen On rape y Mass Hysteria, de los que se pueden apreciar algunas obras en esta exposición», explican los responsables de Set Espai d’Art.

La artista examina en On rape los estereotipos e ideas erróneas que perpetúan la cultura de la violación en varios puntos del globo. En Mass Hysteria, Abril investiga «la posibilidad de la existencia de un antiguo protolenguaje femenino de protesta contra la opresión social y política, a partir del análisis de casos concretos en los que grupos de mujeres presentan movimientos motores incontrolables».

Las investigaciones de Laia Abril recaban información y documentación en varios puntos del planeta, concentrándose en temáticas que estructuran social y políticamente la discriminación, sobre todo de las mujeres, y el sufrimiento individual y colectivo que relega a ciertas personas, como masa anónima, al margen exterior de la sociedad. «On Healing , como si de un acto de reparación se tratara, restituye a esta masa anónima de sufrientes, otras posibles formas de contar sus historias».

Lobismuller es la única obra que se centra en una región determinada, concretamente en Galicia, tierra de origen de sus abuelos paternos. En ella, Abril revisa la historia de uno de los criminales españoles más enigmáticos del siglo XIX, Manuel Romasanta, quien asesinó a más de 20 mujeres y niños.