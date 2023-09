LA LUCHA DE CLASES

Escribir se ha puesto de moda. Hay más gente que escribe que gente que lee. Hay quien escribe sin haber leído un libro en su vida. Y lo más cachondo: hay quienes escriben sin haber leído un libro en su vida y venden millones de ejemplares. Así es la vida. Levantas una piedra y te sale la jeta de un novelista. O aún peor: levantas una piedra y te sale la jeta de un poeta. Digo que peor porque leo más poesía que otra cosa y sé lo difícil que resulta sentarte a la mesa y parir un verso que no sea una vergüenza. Pero hoy se escriben versos como si fueran esa carne picada con la que decía Baroja que se podían hacer buenas longanizas pero no buenas novelas. Pues lo mismo pasa con la poesía, pero sin carne picada. O sea: sin nada dentro. Un día de hace unos años oí decir a un tipo que por internet había conseguido reunir un grupo de cuatro mil poetas. Y seguro que ese individuo aún sigue en libertad. Le iba a preguntar a ese indocumentado si entre esos cuatro mil estaba Enrique Falcón. Lo más seguro es que no.

Es poeta de los grandes. Lo conocí cuando era un crío y yo un no sé si demasiado joven profesor de literatura. Maestro de escuela, quiero decir. Según él, fui el primero que le habló de Rimbaud. No lo sé. A lo mejor, para críos de trece años, hablábamos en clase de cosas raras. Mucho de poesía. Luego el tiempo pasó y Quique formaría parte de colectivos que entendían la poesía como esa arma cargada de presente, como en el fondo quería decir Gabriel Celaya. A mitad de los años noventa fundaron la Unión de Escritores del País Valenciano y enlazaron con las raíces de la poesía crítica que representó el colectivo Alicia Bajo Cero. Algo que funcionó como un eslogan irrenunciable: «Hablar del mundo es proponer un mundo». Me gusta encontrarme con aquellos jóvenes que le plantaron cara al capitalismo literario con una fuerza que no han perdido nunca. Nos seguimos queriendo como entonces y cuando estoy un rato con Jorge Juan Martínez (Jordi Juan), Virgilio Tortosa, Carlos Durá, Antonio Méndez Rubio… me llena de contento haber servido de puente, con aquellos viejos colegas de Cavallers de Neu y La Forest d’Arana, entre la generación anterior a la nuestra y la suya con sus propuestas auténticamente revolucionarias.

Una tarde de no hace mucho volví a ver a Quique en la librería Primado de València. Presentaban, él mismo y mi imprescindible camarada Miguel Morata, dos libros suyos: No adoptes nunca el nombre que te dé la policía y Las últimas semanas. Es el primero una antología bien cumplida de sus libros anteriores. Aquí está incluido La marcha de los 150.000.000, cuya edición en 1994 me provocó un calambrazo como para acudir al fisio de urgencias. «Un libro entre la alucinación y el llanto, entre el salmo y la insurrección…», escribe en el prólogo Jorge Riechmann, otro de los grandes. En Las últimas semanas se desbrozan lenguajes simulados que endulzan el fascismo, que alientan el «apaciguamiento… la presencia de lo insoportable en mitad de tanta poesía».

Decía Vladimir Holan que la poesía sólo lírica no es poesía. Es lo que hoy abunda. La poesía bonita. El poema como esos algodones de azúcar que se venden en las ferias: «El confort, la autojustificación, la parálisis… poesía europea del primer cuarto de siglo, jugueteos gratuitos con las sombras del lenguaje, cancioncillas que entretienen a los amos en los días de viento…» Y ya al final del libro, el gran interrogante: «¿Qué arte acompañará la nueva lucha de clases?». No lo sé, pero me lo imagino. Sigo confiando en que escribir de verdad es algo que se parece a la insurgencia, como a Enrique Falcón le gusta decir recordando siempre a nuestro radicalmente inolvidable Eduardo Galeano. «Només queda l’asil del lligam coherent de la dissidència», escribe Joan Carles Martí en Asimptomàtic, su primer libro de poemas. Un oficio, el de la disidencia, rodeado de sombras que se abren a cada verso, a cada línea, en una explosión de luz ilimitada, como dice Vicent Andrés Estellés en uno de sus poemas que más amo, y más aún cuando lo canta Ovidi Montllor. Escribir poesía es un imposible. Es como codearse inútilmente con los dioses y diosas del Olimpo. Conozco a bastantes de esos dioses y diosas que en las diversas lenguas de una España que algunos siguen queriendo Una, Grande y Cautiva continúan en el tajo de construir un discurso poético que me llena de satisfacción y, en la parte que me toca como lector, de un orgullo agradecido.

Cuando voy a València y paso por lo que fueron los cafés Lisboa y Cavallers de Neu, en el centro histórico, me entra el gusanillo de aquellos debates en que la poesía era un arma dispuesta a ser usada como si estuviéramos en las calles de Dodge City. A nuestra manera, alguna vez disparamos a las trincheras enemigas. Y nos dispararon. Ahora Cavallers de Neu ya no existe y el café Lisboa está en otro sitio, con su sabor de siempre. La que también sigue donde siempre es la lucha de clases, aunque los del consenso neoliberal -en la poesía y en todo- nos quieran convencer de que tampoco existe, de que si ponemos empeño en superarnos cada día todos llegaremos a ser Ana Patricia Botín o Juan Roig. En fin.