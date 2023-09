El año pasado, en el transcurso de unos pocos de meses, el músico Gonzalo Fuster (El Ser Humano, Almacenero Marx y la mitad del dúo Algo) sufrió el fallecimiento de su madre y la ruptura sentimental con su pareja de casi toda la vida. Hace unos días, a través de un sobrecogedor mail enviado a unas pocas personas, revelaba que, a modo de exorcismo, había vertido todos los sentimientos derivados de estas dos desoladoras experiencias en un disco titulado ‘Valentía, lealtad y dignidad’ que se publicó en formato digital y gratuito el lunes pasado. Habrá edición física para aquel que se la pida en su bandcamp, pero la idea es no monetizar el asunto porque dice que no se trata de un producto. No, su nuevo trabajo es una barbaridad que te descoloca tanto que te deja sin habla y que te recuerda, a través de su agridulce veneno, que todos estamos expuestos al azote del hundimiento personal.

Fuster lo hizo porque, al igual que Van Morrison, cree a pies juntillas en el poder sanador de la música. «Me ha servido de terapia. Casi todas las canciones salieron de manera muy orgánica, las iba a escribiendo a tiempo real, surgían del estado de ánimo que tenía en cada momento a lo largo de los meses que duró mi periodo de duelo y separación. De hecho, ‘Nicaviana del dolor’ tuvo cuatro o cinco letras distintas hasta que me decidí por la definitiva». El nuevo trabajo suena urgente y despojado de cualquier adorno superfluo. En este sentido, explica que «necesitaba cerrar aquella puerta cuanto antes, por lo que decidí grabarlo con la mínima ayuda posible, en mi propia casa, porque tampoco estaba para aguantar a nadie. No es un disco que me pidiera recrearme en su grabación o producción, quería sacarlo a la calle de manera inmediata y olvidarme de él, al menos por un tiempo». El resultado es maravilloso, una de las joyas de la temporada. Sombrío, amargo, incómodo y devastador, pero también hermoso, valiente, sincero y cercano. Una obra escrita e interpretada al sprint en la que el artista se abre ante nosotros inquietantemente desnudo, sin rastro de pudor, y nos lleva de la mano por su cataclismo personal y los estados emocionales que le provocó. Y lo hace de manera explícita, pero sin aristas morbosas ni sarcasmo vengativo, en un castellano preciso, elegante y usando un tono confidencial que pone la carne de gallina. Fuster se encuentra cada vez más cómodo con un piano que aparece mucho en primer plano, como en ‘Réquiem por el difunto equivocado’ y ‘Yo no’, pero no ha dejado de lado las guitarras de corte folk. Los arreglos de cuerda, viento y teclados son comedidos pero potentes; las melodías, sinuosas; la voz, aguda y emocionante, una perfecta transmisora de sus textos y, cuando recurre a la electricidad, lo hace de manera pesada y fúnebre como en la soberbia y doliente ‘Me rompieron el corazón’. «Estoy vivo gracias a componer y a Black Sabbath, que es la principal influencia de este disco», revela después de explicar que ha trabajado con afinaciones bajas al estilo de las de Tony Iommi. Cuando escuchas al artefacto a través de unos auriculares no puedes evitar sentir algo del daño y la pena que contiene, pero Gonzalo ya no habita en él. «Me he quedado estupendamente, me siento súper orgulloso a nivel emocional, pero también a nivel artístico y compositivo. Me siento descansado». Ciertamente, su recta final deja entrever un alivio de luto, aunque meses después de haberlo escrito y grabado Fuster ya es otra persona. Alguien que podría haber vuelto a encontrar el amor en ‘Nanai’ y que agradece la ayuda que un amigo le ofreció en ‘Querido mío’, en la que vuelve a brindar por la música y los conciertos. Yo lo hago por su capacidad de convertir la muerte, el sufrimiento, los secretos, los silencios, las mentiras, las traiciones, los desengaños, la rabia, el miedo y la decepción en un lamento de belleza eterna.