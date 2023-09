«Mi padre estudió en la Bellas Artes, València es su ciudad y sus cuadros tendrían que estar ahí»

La historia vital de Eduardo Muñoz «Lalo» (València, 1906-Issy Les Molineaux, 1964), es sobrecogedora. Un periplo por los acontecimientos más oscuros de la historia de España y Europa, del que sobrevivió: luchó en la Guerra Civil Española, se exilió en Francia y acabó en el campo nazi de Mauthausen-Gussen.

Participó en su liberación y vivió en la París de su amigo Picasso, que le animaba a exponer, pese a su introversión.

Una historia que cuenta Francisco Agramunt en 'L’odissea artística d’Eduardo Muñoz «Lalo»', recientemente publicado por la Diputació de València.

Ahora, la hija del pintor busca destino a todos los cuadros que guarda en casa y querría saber de otros que su padre regaló o pintó de joven. La familia no esconde el deseo de que se expongan en un museo valenciano.

Su padre vivió el horror de la historia: la Guerra Civil Española, la II Guerra Mundial, los campos de concentración... ¿Cómo calificaría todas estas vivencias?

Su vida fue muy interesante, no es la de toda la gente. Tuvo mucho éxito al principio y, después, siguió con mucha valentía, ánimo y perseverancia. Siempre quiso ayudar a los demás y a sus compañeros.

Quiero mirar mejor todo lo que tengo en casa, como cartas, para rellenar momentos de su vida que no conozco bien. Se murió cuando yo tenía 14 años y hay un periodo, durante la guerra del 1936 al 1939, que no sé lo que hizo. Ahora que he hecho obras en casa, he reunido toda la documentación, pero no es fácil.

¿Qué supone para usted este trabajo de ‘recrear’ la vida de su padre? Entiendo que tiene un gran valor personal y sentimental.

Sí, claro. Es muy interesante. Por suerte tengo contacto con Francisco Agramunt y Adrián Blas, de la Amical de Mauthausen, que acaba de escribir Deportación y que también habla de mi padre. Ahora busco los cuadros que tengan familias, amigos, o gente que los hubiera comprado en cualquier momento... Mi abuela al final de su vida no tenía mucho dinero y sé que vendió obras.; mi padre no quiso vender, pero dio a sus amigos.

Se fue de València con 30 años, pero yo no he visto nada de antes de la guerra, solo algunas cosas que tienen mis primos. En España hizo caricaturas, carteles... todo eso tengo que buscarlo, y no es fácil, porque no tengo un catálogo ni hay nada así entre sus cosas.

Por eso, aunque no sé cómo hacerlo, quiero preguntar en España y otros países como México, si alguien tiene cuadros de Lalo. Creo que hay muchos, sobre todo por València, pero no sé dónde. Ahora hay uno en Barcelona y no sé cómo ha llegado allí.

« Pintaba por la tarde y la noche, y yo oía su lápiz y cómo daba toques a la mesa con su pipa»

¿Y qué recuerda de él? ¿Lo veía en casa, pintando?

Sí, claro, él pintaba sobre todo por la tarde y la noche, y yo oía su lápiz y cómo daba toques a la mesa con su pipa. Trabajaba de noche, y de día iba a París, también le interesaban los sellos... Tengo todo su material con el que trabajaba, todo el taller, completo. Vivo en la misma casa desde que nací.

¿Y sobre los cuadros que guarda, en qué momento decide que debe hacer algo con ellos?

Quiero hacer el catálogo razonado lo más pronto posible, tenerlo a finales de 2024. Quiero preguntar al IVAM o a instituciones así si alguien me puede ayudar. Tengo muchos cuadros, dibujos de cuando trabajó con periódicos... pero hay que arreglarlo todo.

Hay algunas obras un poco estropeadas, con pintura que se ha ido y hay que restaurar, pero lo principal está muy bien. Hay que limpiarlas, nada más.

¿Qué quiere la familia para estos cuadros? ¿Quieren que se expongan en València?

Me gustaría hacer una exposición en València, claro. No sé si les interesan en el IVAM, porque he visto que hace poco había una de su amigo..., pero quiero contactar con ellos, y también con quienes hicieron el libro de Agramunt [la Diputació de València], por si estuvieran interesados.

¿Por qué es importante para usted que las obras de Lalo se expongan en València?

Porque es su ciudad. No tengo hijos ni marido, y no quiero que los cuadros se estropeen o vayan a cualquier sitio. Él estudió en la Academia de Bellas Artes, es su ciudad y para mí los cuadros tendrían que estar ahí.

¿Y él por qué no quería nunca mostrar sus obras? Dicen que no le gustaba venderlas ni exponerlas.

Cada año ponía uno o dos cuadros en el Salon d’Automne de Paris, pero después no quería venderlos ni exponía en galerías. No sé por qué, y con mi madre tampoco hablé de esto, porque también murió bastante joven.

« Hay muchos cuadros y dibujos y quiero que el IVAM o alguna institución me ayude a catalogarlos»

¿Y cómo explicaría la obra, los estilos y los temas de su padre?

Al principio tiene algunos cuadros con barracas, muy clásicos, y pintura académica, y poco a poco se pasó al cubismo. Pintó varios estilos, siguió un poco la época, pero lo más marcado es el cubismo. Cuando murió, pintaba con muchos colores, muy intenso. Pero, como tenía una formación académica, todo está muy bien hecho y compuesto.

Fue republicano y antifascista, ideales que mantuvo siempre. ¿Se hablaba de esto en casa?

Sí, sus amigos venían, algunos de antes de la guerra o compañeros del campo. Hablaban de esto mucho, y también mi madre. Eran muy de izquierdas.