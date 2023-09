Un viaje a los orígenes, de València a Nueva York. El rap unió hace 20 años a Toni Mejías, integrante de los Chikos del Maíz, y Panxo, líder de Zoo, en València. Entre ellos surgió una amistad que ha llegado a nuestros días en forma de canciones, como 'Imperfeccions' o 'Vacaciones en Suiza'.

Una amistad también compartida con Andreu (Roy Carlovich), un intérprete de hip hop que decidió marcharse a Nueva York hace algunos años. Los cuatro -junto a Toni Fort- se han reencontrado en la gran manzana para grabar una maqueta que actualmente está siendo 'pulida' en los White Trash Studio. Este grupo lleva el nombre de Rauwpublick.

El líder de Zoo ha explicado el nuevo proyecto este martes en las redes sociales junto al videoclip del primer tema de la maqueta. En él aparecen Andreu, Panxo y Toni rapeando en valenciano por las calles de Nueva York. El tema se titula 'Redemption'.

Así ha explicado Panxo el nuevo proyecto musical:

"Farà ja quasi 20 anys que Andreu, Toni i jo ens vam conèixer en alguna jam de rap. Ens teníem escoltats i ubicats però no ens coneixíem personalment. Gràcies a les inquitetuds musicals compartides ens vam convertir en bons amics. Allà pel 2009, Toni i Andreu trauen una maqueta de rap anomenada Ensayo sobre la fluidez, amb les produccions de Bokah, i amb unes lletres i un estil de rapejar que, en la meua opinió, ningú ha aconseguit igualar. Els projectes vitals de cadascú, no obstant, estan allunyats, i sols van fer un concert (on jo em vaig acoplar com a tercer MC) ... i bueno, pues la vida, ja sabeu, Toni amb @los_chikos_del_maiz , Andreu agafa un avió a Nova York per fer unes vacances i ja no torna...

No ho faré llarg: fa uns mesos Andreu va donar senyals de vida en forma de rap: ens enviava lletres, ara en valencià. Més de 10 anys després, havia tornar a rapejar. Toni i jo vam decidir pillar un avió i plantar-nos durant 7 dies en un pis de lloguer al mateix edifici on viu Andreu. Vam pillar un micro, una targeta, i un ordinador. Amb nosaltres, manejant-ho tot, @pollet_zoo , que és qui està treballant tota la producció musical i que ens ha espentat a esta bogeria.

I res, que tenims uns quants temes en la cuina, estem preparant-los poc a poc en @white_trash_estudio i en algun moment els traurem. Esperem que us agraden.

Una abraçada i records a tota la gent del hip-hop de València d'aquells anys tan bonics, i a tants amics amb qui vam compartir escenaris, garitos, i nits de freestyles i locures. Això també és vostre.