La Fundación Casa del Artista impulsa un talent show que busca apoyar a jóvenes talentos de entre 18 y 26 años. Por eso, ha celebrado este miércoles un cásting, con un jurado formado por el acróbata José Sánchez, el bailarín Yoelvis Terry Ramos, la actriz Esther Vallés y el cantante Tony River.

Entre otras cosas, se han fijado, sobre todo, en las ganas y ese arte innato que aseguran que se percibe, incluso, “antes de subir al escenario”.

Durante la mañana, el jurado ha estado valorando los diferentes candidatos, como Ingrid Morales, que ha hecho un espectáculo de suelo y está especializada en aéreos, aro, telas, acrobacias, contorsión y baile.

“He presentado una coreografía que tenía preparada, una actuación de suelo con un poco de lírico. También he hecho un poco de contorsión, verticales y equilibrio. Yo nunca he hecho clases y me guío por lo que quiero transmitir”.

“Es lo que me gusta y profesionalmente me quiero dedicar a ello, y cualquier oportunidad que veo cerca, como esta, me gusta aprovecharla”, apunta sobre el cásting de ArtTalent.

Música y teatro

Otra de las participantes en el casting ha sido Ainhoa Morell, que ha cantado un tema de Barbra Streisand, “Don’t rain on my parade”. “Estaba un poco nerviosa, porque en mitad de la calle impone, pero creo que me ha ido bien”, explica.

“Llevo toda la vida diciendo que me quiero presentar a programas y he pensado que qué mejor oportunidad que venir a esto”, explica. “De pequeña siempre cantaba, intentaba imitar voces, pero solo he ido un año a canto...”, reconoce. No obstante, ha dado el do de pecho con una canción que admite que es “complicada”.

“Ya que he venido, he querido elegir algo con lo que se me oiga y le ha parecido bien al jurado, porque es potente”, afirmaba tras pasar por el escenario.

También ha decidido probar suerte en el cásting Naiara Balaguer, que ha interpretado un fragmento de la obra ‘Troyanas’ de Eurípides, el papel de Casandra. “Fue el primer papel que me dieron en el instituto, me gusta mucho porque es tragedia y es mi género preferido. Me lo repasé anoche en casa, rápido, y he venido. Me gusta mucho el teatro, el cine y el periodismo… desde pequeña me ha gustado interpretar e inventarme historias”, afirma.

Acogida a jóvenes artistas

El actor Ricardo Jordán es el director de ArtTalent. Como explica, “es una propuesta creada por la Fundación Casa del Artista, para acoger a jóvenes promesas en cuatro disciplinas diferentes: buscamos, actores, cantantes, acróbatas y bailarines”.

“La fundación no es solo de gente mayor y quiere dar apoyo y acogida a los jóvenes artistas valencianos, se les va a dar formación a los elegidos y también protagonizarán galas en el teatro del Ateneo”, ha explicado.

Por su parte, Clara Esmeralda Comos, presidenta de la Fundación Casa del Artista, ha destacado que tras 32 años “ayudando a la gente mayor, ahora queremos hacerlo con la gente joven y que se involucren, con ganas”. “La fundación les dará, a los ganadores, un mes de academia para enseñarles un poco más de lo que saben y del mundo de los artistas, que es muy difícil”, reivindica.

ArtTalent se ha propuesto seleccionar a 10 artistas de cada disciplina, que participarán en la primera gala, prevista para finales de septiembre y conducida por Esther Vallés.

De ese acto en el Teatro Ateneo se elegirán cinco finalistas, que recibirán formación en una academia y, en octubre, protagonizarán la gala final, en octubre, donde los ganadores serán elegidos por el jurado pero también por votación popular, y recibirán un premio en metálico, además de poder participar en iniciativas futuras de la fundación.

La primera edición de ArtTalent se celebra con el lema “Vamos a hacer por ti lo que no siempre hicieron por nosotros”, y el cásting se ha realizado de 10:00 a 14:00 horas en los exteriores del Centro Comercial El Saler de València.