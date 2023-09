«Necesito que mis proyectos tengan algo de esperanza»

Laia Abril (Barcelona, 1986) acaba de ser galardonada con el Premio Nacional de Fotografía y este viernes inaugura la exposición «On Healing» en Set Espai d’Art de València. Se trata de la primera muestra de la artista en una galería privada en España. En ella recoge cinco proyectos que constituyen una buena muestra de la capacidad de la artista para poner en evidencia el modo en que ciertos mitos, creencias y prejuicios estructuran las políticas de ‘la verdad.’

¿Cómo es la exposición «On Healing»?

Parte de una pieza que hice para el Liceu durante la pandemia y que es bastante inédita. Es una pieza muy diferente y personal. Tomé la idea de la fotografía como sanadora y revisité distintas series recientes, proyectos en los que ya estaba trabajando y los más representativos. Hice un ejercicio de reflexión y textos en primera persona, que no había hecho nunca.

El Ministerio de Cultura le ha concedido el Premio Nacional de Fotografía por su trabajo, «concentrándose en temáticas que siguen siendo vigentes y que estructuran social y políticamente la discriminación, sobre todo de las mujeres, así como el sufrimiento individual y colectivo». ¿Ve así su trabajo o cómo lo calificaría usted misma?

He ido evolucionando y depende de cada serie. Unas caen más en la fotografía documental, sobre todo al principio, otras están más enmarcadas en el ámbito del arte. Cuando quería hacer estos temas en prensa no me dejaban o no querían mostrarlos de la forma que yo quería. Había una inmediatez y necesidad de impacto que me parecía muy poco ética en muchas ocasiones.

De ahí que no haya imágenes explícitas en esta exposición cuando habla de la menstruación o violaciones.

Creo que no ha funcionado la estrategia de ser muy explícito o la imagen de impacto y sangrienta. No digo que no haya que documentar conflictos, pero mí intención es diferente y para mí es muy importante la ética en la imagen. Cuando hablamos de temas más psicológicos decido mover el foco de la víctima hacia las instituciones.

¿La actualidad cambiaría su forma de hacer alguna de estas series?

Aquí hay ocho piezas sobre instituciones y no hay nada nuevo. La cultura de la violación está en la sociedad. Desgraciadamente, el proyecto es atemporal. Tiene una mirada global porque son elementos universales. Podemos empatizar fácilmente del dolor de cómo te fallan las instituciones.

¿Cuál ha sido el proyecto más doloroso?

El de las violaciones. Aunque los proyectos anteriores tenían temas de duelo, pero no es donde peor lo paso porque es un proceso alquímico, de transformación, muy potente. Es abrirte al dolor. He hecho proyectos sobre la protesta y el empoderamiento de las mujeres que no tienen voz y ahí si hubo un cambio y transformación para alejarme un poco de un tema tan fatídico. Me cuestan mucho los temas de feminicidios porque necesito que los proyectos tengan algo de esperanza; no hay que regocijarse en que todo está mal y es terrible.

Y todo en tiempos de ‘postureo’ de Instagram.

Bueno, es como la vida y creo que ambas visiones conviven. No pretendo que la gente vea mi trabajo y se vaya deprimida. Si buscas cambio y acción, desde ese ángulo no funciona. Hay que buscar otras esquinas del cerebro en las que se hacen conexiones que, a través de otros conceptos, sí llegan. Has de entender que eres parte del problema y tienes una responsabilidad social.

¿Hasta qué punto se expone personalmente?

Todos mis proyectos son personales, pero no todo son autobiográficos. Hay muchos vínculos, como el miedo social a que la institución te falle cuando te pase algo. Hay un dolor colectivo, transgeneracional, empatía de las personas de tu alrededor que han sufrido algunas de las cosas que expongo aquí.

¿Cómo llega a estas historias?

Son años de investigación. Trabajo con mucha gente. En el ultimo proyecto trabajé con una ‘antropóloga de las emociones’ y absorbo mucho de las colaboraciones. Es un proceso largo. Hay detonantes como el caso de la manada, protestas o más personales. Es arte basado en la investigación.

¿Qué supone el Premio Nacional?

Estoy muy agradecida, pero lo disocio de mí hacia el trabajo.