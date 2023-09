La película 'Llobàs' participará en la sección Competición Internacional del Festival Internacional de Cine de Varsovia. Se trata de una cinta con producción de Dacsa, Galápalogos y la participación de À Punt, TV3, RTVE y el IVC.

La película ha participado en diferentes laboratorios como el Primer Test del Laboratorio REC Lab del Festival Internacional de Cine de Tarragona, y en los Spanish Screenings del Marché du Film del Festival de Cannes.

La nueva película de Pau Calpe Rufat (Tros) está protagonizada por Leon Martínez (Superlópez, Merlí), Pol López (Suro, Vergüenza), Maria Rodríguez Soto (Los días que vendrán, Libertad).

Llobàs / Lobisón es la adaptación de la novela homónima de Ginés Sánchez, galardonada con el Premio Nuevo talento Fnac a uno de los narradores más potentes de la literatura española actual.

La película narra la historia de Adrià (Leon Martínez), un chico que vive de pueblo en pueblo con su hermano mayor Ramon (Pol López) y la pareja de éste, Tona (Maria Rodríguez Soto). Adrià es mudo, no soporta los espacios cerrados y le cuesta mantener la atención cuando le hablan. Allí donde van, todos se ríen de él, le insultan, le tiran piedras. Y es que Adrià, las noches de luna llena no puede dormir y vaga por las calles. Y huele sangre. Y busca en los gallineros. Y se come las gallinas. Crudas.

Según su director, Pau Calpe Rufat: “Llobàs es una recreación contemporánea del mito del hombre lobo, pero no es una película de género. En Llobàs no pretendemos dar miedo, sino emocionar. El personaje de Adrià es una metáfora de los diferentes, los marginados, aquellos que tenemos cerca, pero a quien a menudo ignoramos o incluso rechazamos. ¿Qué es realmente Adrià? ¿Conseguirá vivir con los suyos?”

El rodaje de Llobàs tuvo lugar durante 4 semanas entre Castellón y Tarragona, en las localidades de La Sénia, el Delta del Ebro, Bel y Benicarló.