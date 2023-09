Horror vacui en el IVAM. En un tiempo en el que lo que se lleva son los espacios diáfanos, limpios, casi de pared en blanco, va el Institut Valencià d’Art Modern y atiborra sus paredes -las de las galerías 4 y 5- con 1.500 obras, la mayoría de sus propios fondos. Porque esta macroexposicion, titulada «popular» (así, en minúscula) tiene que ver precisamente con esa idea de «desbordamiento, de lo pantagruélico, de lo carnavalesco de lo popular», explica su comisario Pedro G. Romero.

Para contemplar esta muestra al completo «hace falta toda una vida», exagera el investigador onubense que desde hace más de año y medio trabaja en este proyecto, que el IVAM inaugura el próximo 5 de octubre y que comenzó a montar a finales del mes de agosto. Ahora, las labores de montaje -a las que ha tenido acceso Levante-EMV- trabajan a buen ritmo, a razón de «unas 12 horas al día», dice Romero mientras pasea por sus salas.

Más allá del estereotipo

La muestra, con obras de Renau, Pinazo, Picasso, Miró o Dubuffet, por mencionar solo algunos de los 300 artistas que la conforman, investiga en el concepto de lo popular, pero no desde el estereotipo, sino desde el estudio de aquellos grupos de personas que no tienen representación política alguna, pero que desarrollan fuertemente su representación simbólica.

El comisario pone de ejemplo que «cuando los negros aún eran esclavos, se convirtieron en lugares comunes para representar a Estados Unidos, Brasil o Cuba. O los gitanos en España, los siempre excluidos políticamente, que encarnan los tópicos sobre la nación como 'Carmen', el flamenco o los toros».

Romero se ha empapado bien de toda la colección del IVAM, de sus 12.000 obras. Le ha «dolido» tener que desprenderse de elementos que bien podrían formar parte de esta muestra, pero el espacio es finito. Hizo una preselección de 5.000 obras, que finalmente se han quedado en las 1.500 que hasta el 14 de abril dialogarán entre ellas en el IVAM.

Obras inéditas

Algunas no se han expuesto nunca por lo que sorprenderán también al visitante que quiera bucear en ese concepto menos trillado de lo popular.

Ese concepto de popular que trae el IVAM navega entre fotografías, pinturas, dibujos, audiovisuales y alguna escultura, que emergen de los fondos del centro de arte en un ejercicio de exhibición de músculo nunca visto hasta ahora en el centro de la calle Guillem de Castro.

¿Pero, qué es lo popular? Según el IVAM, "lo popular es una forma de imaginación, a menudo palabras, imágenes y cosas, que se producen mediante gestos, acciones y fiestas, de maneras muy diversas. Lo popular tiene una naturaleza performativa, plástica, móvil, en continua metamorfosis, más cerca del ritual que del monumento, liturgia sin teología alguna". "No es una fórmula sencilla, desde luego. Por ejemplo, en el campo del arte sabemos bien que representación y participación no son categorías que podamos separar del todo. Identificar con precisión a esos grupos humanos con excedente simbólico no solo no es tarea fácil, sino que tampoco se trata de someter el archivo –en este caso la colección del IVAM– a una mirada policial, a una mirada que vaya señalando con el dedo. La historia de las emancipaciones sociales nos da una idea de qué grupos humanos han ido alcanzando a lo largo de los últimos siglos la representación política. La revolución industrial, las revoluciones americanas y francesa, la revolución feminista, todas añaden campos en los que fijar nuestra atención. Si intentamos situar nuestra mirada en la Valencia del siglo XXI, podemos ver desde ahí cómo el proletariado, las mujeres o los grupos LGTBI, de una determinada manera, pero también los migrantes latinoamericanos, los árabes, los africanos, de otra manera, atraviesan esa imaginación que llamamos popular".