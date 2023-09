Alejandro Resta abrirá la Mediterránea Fashion Week Valencia, que se celebrará del 5 al 8 de octubre, con un desfile en la Plaza de la Virgen. No será el único. Un día después, viernes, será Isabel Sanchis quien repetirá ubicación, a pesar de que el espacio oficial de esta pasarela es el Only YOU Hotel Valencia. Así, este espacio histórico y cultural se convertirá en el marco perfecto para dar vida a las creaciones de Sanchis y Resta, celebrando así la fusión entre moda, cultura y tradición en el corazón de València.

Además de los dos diseñadores mencionados, la semana de la moda de València también mostrará en el Only YOU Hotel Valencia, las colecciones de diseñadores valencianos como Carlos Haro, Mario Salafranca, Cary Fragueiro y GAU, además de creadores nacionales como Devota & Lomba, Duarte, Otrura, Maison Mesa, Félix Ramiro, José Perea, Duly Romero, Malne, Baro Lucas y Oteyza. La Mediterránea Fashion Week Valencia está impulsada por ACUMOVA, la Asociación para la promoción de la moda y cultura valenciana, y nació para mostrar las colecciones de los diseñadores de la Comunidad Valenciana, pero también dar cabida a destacados creadores de ámbito nacional e internacional. Objetivo que se pretende consolidar con esta segunda edición.