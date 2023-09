"‘La ternura’ es la posibilidad de ser amado"

Una comedia isabelina donde tres mujeres y tres hombres se aíslan del mundo para vivir apartados. Ante tal planteamiento parece mentira que estemos hablando de ‘La ternura’, la nueva película del director valenciano Vicente Villanueva, adaptación de la obra de teatro de Alfredo Sanzol. El cineasta acudió ayer a los cines Kinépolis junto a Emma Suárez y Gonzalo Castro, dos de sus protagonistas, para el preestreno en Valencia de esta cinta, que llegará a los cines este viernes.

Es muy diferente a la obra de teatro.

Gonzalo Castro: Son otros idiomas. La función es una caja escénica, mientras que el cine te permite volar.

Gonzalo interpreta a un hombre que decide irse con sus dos hijos a una isla desierta para huir de las mujeres.

G. C.: Rapta a sus hijos y pone un océano de por medio para educar a sus hijos en un mundo vacío de todo. Sobreprotege a sus hijos, pero uno de ellos, el pequeño, está obsesionado con conocer a alguna mujer, porque nunca ha visto una.

Este padre asegura a sus hijos que las mujeres somos monstruos.

G. C.: Sí, sí. Pero ocurre lo que tiene que ocurrir. Llegan unas mujeres huyendo de los hombres; buscan que nadie las moleste, que las humille. Llegan a parar a esta isla, donde están los tres hombres. Tú te puedes esconder donde quieras pero el amor es inevitable. Hay una flecha para ti. Mi personaje ha hecho una atrocidad. El tema principal de la película es el amor, sin el cual la vida no tiene sentido.

Vicente Villanueva: Cuando llegan estas mujeres, la historia cambia y los personajes responden contrariados.

Va a esa isla por el odio que siente.

G. C.: Quiero entender que él ha tenido muchos traumas con las mujeres. No ha sabido gestionar su dolor y su herido. Es un hombre egoísta. Carlos Cuevas interpreta al hijo más sensible y se resiste a la manera de hacer de su padre. El amor no entiende de género ni edad.

¿Cuándo duró el rodaje?

V. V.: Seis semanas y un día en Madrid, Canarias y República Dominicana. Nadie se puede creer lo que hemos logrado. Nos tocó montar el decorado en la intemperie, cuando ya nadie hace eso.

Emma Suárez: Gracias al esfuerzo y al talento que había se ha podido sacar adelante. Estábamos a expensas del tiempo. Han caído unos aguaceros increíbles en República Dominicana. En Canarias tuvimos un huracán.

Esta es una película de comedia isabelina, algo alocada, con mucho texto. ¿Cómo han conseguido sacar el humor de cada personaje?

G. C.: Ha sido un reto maravilloso.

E. S.: Vicente me ayudó muchísimo. Este era un personaje que jamás había hecho. Me fascinaba poder interpretar a un personaje que da tanto juego y que tiene tantos matices. Me preparé mucho, estudié mucho el texto, que era clave para ser libre a la hora de rodar. Mi personaje es una reina, una drag queen, una hechicera, una Bete Davis y una Meryl Streep en ‘La muerte os sienta tan bien’ (1992). He disfrutado mucho porque tenía ante mí la posibilidad de interpretar a un personaje que no voy a interpretar jamás. Es un gusto poder disfrazarte. Por otra parte, había mucha química entre nosotros. En la cinta, somos seis actores que no paran de hablar, casi de interrumpirse.

V. V.: Contamos con Yllana para hacer un número de la película.

‘La Ternura’ es una película poco común para estos tiempos.

E. S.: Es como una película de cine mudo.

La guerra de sexos es, junto al amor, el tema central de la película. ¿Es más pertinente que nunca hablar de este choque?

E. S.: Esta película está llena de ironía y sentido del humor. Los personajes funcionan desde la verdad. No nos podíamos pasar, ya que era muy tentador hacer la caricatura del personaje. Lo bonito era que pasaran cosas por dentro.

G. C.: El objetivo de la película no es hablar de las rencillas entre hombres y mujeres, sino todo lo contrario. Reivindicar la ternura.

¿Qué es para cada uno de ustedes la ternura?

V. V.: La inocencia.

G. C.: La posibilidad de que uno sea amado. Si tú tratas bien a la gente, la respetas, la mimas, te va a dar lo mejor que tiene. Parece que la gente no está ahora por la ternura.

E. S.: La ternura son las caricias, las miradas, en los seres vulnerables. Para mí, tiene cierta relación con la fragilidad. La ternura es un concepto vital en la actualidad. Me parece muy importante que a través del sentido del humor se convoque a la gente para entablar contacto con la ternura.