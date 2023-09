El Palau de la Música, que se encuentra en pleno proceso de adquisición de los diversos abonos para la temporada 2023/24, ha superado ya la venta respecto a la temporada pasada, a pocos días de su reinauguración prevista para el 5 de octubre. En el momento de redactar esta nota de prensa, se han contabilizado 725 abonados, frente a los 706 del ejercicio anterior, a falta de concluir los periodos de adquisición de los ciclos reducidos “OV10”, “Piano”, "Voz" y "Et Musica et Anima", que se desarrollarán hasta este viernes 29 de septiembre.

Hoy y desde mañana jueves se podrá seguir adquiriendo el Ciclo 10 OV, con diez grandes conciertos de la Orquesta de València, junto a solistas y directores invitados, su director Titular, Alexander Liebreich, y programas del gran repertorio como la Quinta de Mahler; “Noches en los Jardines de España” y “El sombrero de tres picos” de Falla; los “Carmina Burana” de Orff, el “Concierto de Aranjuez” del maestro Rodrigo, “La creación” de Haydn o la ópera “Salomé” de Richard Strauss, y muchos otros. Con los precios Abono A (Anfiteatro y Butaca) de 187,00 €, Abono B (Tribunas) de 141,00 € y Abono C (Fondos) de 92,00 €.

El resto de los abonos reducidos:

Abono “Piano” con diez conciertos de piano solo o con orquesta en el que se podrá escuchar a Grigory Sokolov o Boris Giltburg, y célebres partituras de piano como los preludios de Rajmáninov; los conciertos de Schumann, Chopin, Grieg, o el número 1 de Beethoven. Con los precios Abono A (Anfiteatro y Butaca) de 208,00 €, Abono B (Tribunas) de 156,00 € y Abono C (Fondos) de 103,00 €.

Respecto al Abono “Voz”, se podrá asistir al “Réquiem” de Mozart, “El Mesías” de Haendel, los “Carmina Burana” de Orff o la “Salomé” de Strauss, cantada por la mejor soprano straussiana de la actualidad como es Lise Landstrom. Con los precios Abono A (Anfiteatro y Butaca) de 221,00 €, Abono B (Tribunas) de 167,00 € y Abono C (Fondos) de 110,00 €.

Y el Abono “Et Música et Anima” con 8 propuestas de música barroca, religiosa o pagana: la ópera en concierto de Purcell sobre el mito de Dido y Eneas, con la voz de Joyce DiDonato. Los “Carmina Burana”, cantos goliardos encontrados en la Abadía de Beuren y musicados por Carl Orff, y “La Pasión según San Mateo” de Bach y “El Mesías” de Haendel, entre otras. Con los precios Abono A (Anfiteatro y Butaca) de 208,00 €, Abono B (Tribunas) de 156,00 € y Abono C (Fondos) de 103,00 €.