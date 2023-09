El PP responde a Vox: "Vamos a potenciar la Mostra, no hacerla desaparecer"

El concejal de Cultura, José Luis Moreno, ha asegurado que el objetivo del equipo de gobierno que encabeza María José Catalá, es el de "potenciar" la Mostra de València y no "hacerla desaparecer", tal como pidió ayer el portavoz de Vox, Juanma Badenas.

"Queremos tener un festival que crezca y que esté entre los mejores de España", ha señalado Moreno en declaraciones a Levante-EMV un día después del pleno en el que el partido de ultraderecha -"socio preferente" del ejecutivo popular en el consistorio valenciano- arremetiese contra la Mostra al considerar que es un "chiringuito de colocación de personas".

Badenes realizó estas declaraciones después de que el grupo municipal de Vox votase en contra de una modificación de crédito en favor del festival.

"No hemos hablado con Vox"

"No hemos hablado con Vox sobre esto. Pero cuando haya oportunidad le preguntaremos por qué lo han dicho", ha asegurado Moreno, para reiterar a continuación que el plan del ayuntamiento es "tener un gran festival de cine en la ciudad".

El propio edil ha recordado que ya en su entrevista ofrecida la pasada semana a Levante-EMV mostró cuáles son las intenciones del PP respecto al festival que celebra una nueva edición a finales de octubre en València.

En esa entrevista, Moreno reconocía que el certamen "por presupuesto no puede estar a la altura de otros y lo que queremos situar en el top 5 de los festivales en España". "No se trata de volver a la Mostra de hace 20 años, no se trata de que vengan grandes estrellas de Hollywood, pero sí que tenga más repercusión en el sector, que cree industria y que la gente tenga más interés por toda la actividad que se genera", añadía el edil.

Incremento de presupuesto

Para lograr este objetivo, Moreno reconocía que esto se consigue "principalmente" incrementando el presupuesto de la Mostra. "La media de un festival de referencia está alrededor de 1,5 millones y aún hay que llegar a eso. Si no tenemos estructura fuerte de personal no se puede llegar a eso".

Además de aumentar el presupuesto del festival de cine mediterráneo, el concejal de Cultura también apuntó la posibilidad de cambiar el modelo de funcionamiento de la Mostra. "Vamos a replantearnos todo el modelo de festival -anunció-. Hemos de ver si sigue como ahora, si cambia el formato, si cambia la forma de producirlo… Es una cuestión administrativa y burocrática y estamos buscando fórmulas para darle más agilidad".

Cambio de modelo

Tal como señaló Moreno, la Mostra es actualmente un organismo autónomo, "pero igual la fórmula más ágil administrativamente es integrarla dentro de otra institución como el Palau de la Música o en otra entidad". "Estamos mirando todas las opciones para encontrar una fórmula que mejore el funcionamiento administrativo de la Mostra, porque es verdad que no se cubren las plazas vacantes… Y si al final cambia el modelo, veremos cómo se soluciona el tema de la dirección, de la dirección artística… Lo tendríamos que mirar", declaró a Levante-EMV.

Moreno habló incluso de la posibilidad de fusionar la Mostra con Cinema Jove, aunque reconoció que es una opción complicada son "dos administraciones diferentes". "La fusión con Cinema Jove es solo una opción, una fórmula rápida para duplicar el presupuesto. Y si no se puede, potenciar la Mostra", indicó.