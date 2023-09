Després del seu àlbum debut L’Assumpció, La Maria presenta el 28 de setembre "Gall roig, gall negre", una versió en valencià de la mítica peça de Chicho Sanchez Ferlosio, acompanyada d’un videoclip.

"Si el cantautor silenciat va concebre l’himne contra la dictadura sota el pes de la llarga nit franquista, l’arribada de la ultradreta al govern valencià, la negació de la violència de gènere, i l’increment constant dels feminicidis, ha espentat a la cantant d’Oliva a recuperar del seu repertori en directe la peça, refer-la en una nova versió, i materialitzar-la en un single més clip que s’aferra a la pell des del primer moment", ha explicat la discogràfica Propaganda pel Fet en un comunicat.

"El “Gall roig, gall negre” de La Maria mira cara a cara a l’extrema dreta i els assassinats masclistes i ho fa en una adaptació al valencià de la pròpia artista “per sentir-la més encara”, com diu ella", afegeix.

Força, cruesa y potència

"Gall roig, gall negre" és una versió del clàssic, ara en valencià, amb els músics que acompanyen a La Maria al directe, ara a l’estudi, i sota la producció, altra volta, de Tono Hurtado per aconseguir encapsular tota la força, cruesa i potència que l'artista d'Oliva desplega en els seus concerts, en una nova versió, d’estudi, si es podia, encara més dura.

"La Maria, els músics i Tono Hurtado han facturat a temps, just a temps, un himne per la resistència on la veu de l’artista, les percussions i els instruments orgànics, la distorsió i la presència de sintetitzadors porten a un altre nivell el mític himne antifranquista", destaquen.

Concert al Principal de València

La Maria continua la gira de presentació en directe de L’Assumpció amb una tardor farcida de dates que acabarà -ni més ni menys- amb un concert al Principal de València, al desembre. Abans, però, cantarà a Quart de Poblet, la Fira Mediterrània, el Trovam, Ontinyent, i Pedreguer, entre d’altres.

El nou senzill arriba també aquesta vegada de la mà de la discogràfica Propaganda pel Fet i la cooperativa valenciana Neu al Carrer. De La Maria el crític Josep Vicent Frechina n’ha dit: “Aborrona. Hi ha tradició i transgressió, foscor i espurneig, serenor i espasme. Una comunió de forces antigues i modernes posades al servei del sentiment, l’emoció, el calfred que eriçona pell i memòria”.

"Jove però alhora inclassificable sota els paràmetres de la corrua de trets definitoris generacionals, La Maria trenca els motlles artístics que sovint atribuïm al cant d’estil valencià", explica la discogràfica. Amb formació musical ancorada a l’escola de música d’Oliva des dels 6 anys i amb l’especialitat de Cant Valencià pel Conservatori José Manuel Izquierdo de Catarroja, amb Xavier de Bétera com a mestre, "La Maria ens brinda una oportunitat única de desfer-nos dels clixés del fet tradicional valencià tal i com l’hem entès fins ara".