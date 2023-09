Kiti Mánver: «Vivo una vejez dulce, ahora me dan más papeles de protagonista»

La actriz conocida como Kiti Mánver asegura que el teatro «es el rito más antiguo que tiene el ser humano para conocerse, una «celebración» en la que es imprescindible la «congregación».

A sus 70 años, disfruta como de niña subiendo a los escenarios, y se muestra feliz por actuar, por primera vez, en La Rambleta de València. Será mañana, sábado, con «El Inconveniente», junto a Cristóbal Suárez y Marta Velilla.

La veterana intérprete, criada en el teatro y actriz en películas de José Luis Garci, Álex de la Iglesia o Almodóvar, es la protagnista una tierna y cómica obra sobre la soledad, el éxito y las relaciones.

¿Qué siente al llegar a València con «El inconveniente», una obra tan aplaudida y que les ha dado tantas alegrías?

¡Muchísimas! Es un bomboncito, un privilegio absoluto, un público que adoro y, además, me estreno en La Rambleta, no había trabajado nunca en este teatro. Estoy muy feliz, toda esta aventura está siendo una maravilla.

Afirma que el valenciano es un público que adora: ¿Qué tiene de especial?

Desde hace muchos años. He venido en muchas ocasiones, prácticamente con todas las obras. Me acuerdo perfectamente, de cuando era joven y veníamos con temporadas de tres meses... y siempre ha sido un público que ha respondido.Somos mediterráneos, yo soy andaluza —de Antequera— y tenemos una manera de entender las cosas... que notas que estás en familia.

Ya que ha dicho lo de estar en familia y cómoda... esta obra tiene de particular que ha sido película, también protagonizada por usted. ¿Con qué se queda?

Es un privilegio, porque es una rareza, difícilmente lo puedes hacer. A veces a los guionistas les gusta mucho una función, pero luego no les cuadra con su reparto ideal y los actores o actrices de teatro, no hacen el cine, pero en este caso ha sido al revés. Es diferente, porque en un primer plano no puedes expresar como en teatro y viceversa; es cuestión de saber en qué medio estas.

Dicen que es una «comedia perfecta». ¿Está de acuerdo?

Tiene un autor, Juan Carlos Rubio, con un conocimiento bastante profundo del alma y del público. Es de los directores que dirigen sus textos, sacándoles jugo y con la generosidad añadida de saber cuándo hay que quitar un párrafo o ‘peinar’ un texto, como se dice en teatro, para que el público capte todas las emociones. Habla de cómo la gente mayor que se queda sola, pero con la maestría de hacerlo en clave de comedia. Hay momentos en los que la gente suelta una carcajada, pero al minuto nos da un pellizco el corazón. Es una tragicomedia, que es mi género favorito.

¿Son el humor y la risa la manera de afrontar los inconvenientes de la vida?

El inconveniente, en este caso es mi personaje, una mujer ‘desahuciada’ por los médicos, que no les hace caso y que quiere pasar lo que le queda de vida mejor que con la pensión, por eso vende su piso en nula propiedad. Lo compra un hombre joven y, aunque discuten mucho al principio, pasa una cosa maravillosa: establecen un diálogo interesantísimo, que es lo más emocionante de la obra.

Últimamente se ha empezado a hablar de edadismo en la sociedad...

Para las relaciones humanas no hay edades; si la gente se mira a los ojos, el edadismo desaparece. No es solo que a los viejos nos dejen de lado, los jóvenes muchas veces también se aíslan, y se piensan que están mucho más lejos de lo que en realidad están de las personas mayores. La función es esperanzadora, sobre la importancia y los beneficios de escucharse.

¿Y cómo es ser actriz mayor?

Vivo una vejez dulce, porque de vieja me están dando más papeles protagonistas en el cine, pero soy afortunada sobre todo, porque tengo trabajo; eso es lo importante.

¿Pero cómo son los papeles que le proponen?

Desde joven, nunca he hecho ‘ascos’ a los personajes pequeños. Las películas no se hacen solo con las estrellas, ¿qué sería sin los secundarios? Siempre se le puede sacar jugo a lo que te den, con mucho mimo y cariño, sin complejos. Con cuentagotas, las mujeres mayores están haciendo de protagonistas y, afortunadamente, la mujer está empezando a dar pasos importantes en el cine y se van a contar más cosas desde esta perspectiva, tenga la edad que tenga.