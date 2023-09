Un grupo de mujeres que deben su nombre a la popular canción 'Noelia' de Nino Bravo han viajado este sábado en tren hasta València -en AVE desde Madrid y en Euromed desde Barcelona- con motivo del 50º aniversario del fallecimiento del cantante valenciano.

En el plan de viaje, organizado por la empresa Destino Nino - Rutas con Arte, destaca el recorrido por los lugares de la ciudad relacionados con el artista, como el edificio donde vivió, el busto dedicado a su figura o la exposición que el Ateneo Mercantil de València acoge desde finales de agosto en homenaje al intérprete.

"Para mí fue una desgracia su muerte"

Una de ellas ha explicado que el cantante valenciano Nino Bravo siempre ha "acompañado" de alguna manera su vida. A su llegada a la estación de tren Joaquín Sorolla de València, donde se ha reunido con otras 16 'Noelias' procedentes de toda España, esta mujer, nacida en los años 70 y llegada de Barcelona, se ha mostrado emocionada porque a su madre le "encanta" la canción y porque esta iniciativa "se agradece muchísimo".

Su madre, por su parte, ha sostenido que "no ha habido una voz" como la del valenciano: "Me gustaba la canción, me gustaba su historia y para mí fue una desgracia su muerte. Aún la tengo en el pensamiento. No ha habido una voz como la de Nino Bravo e incluso ahora, en bodas o donde vayas, hay siempre canciones de Nino Bravo".

Esta "cumbre" de mujeres llamadas Noelia, igual que la célebre canción del artista valenciano, está dirigida por el yerno del cantante, Pepe Alférez, que ha organizado esta reunión tan especial en colaboración con Renfe, Visit València y el Ayuntamiento de Valencia.

A lo largo de la jornada, estas "Noelias" viajeras podrán acercarse al universo del artista, su mundo personal y profesional y descubrir la tierra que vio nacer al autor de himnos como "Un beso y una flor", "Libre", "Te quiero, te quiero" o, por supuesto, "Noelia".

Un autobús turístico ha recogido a estas "Noelias" y las ha llevado a hacer un recorrido por aquellos espacios de la ciudad relacionados con Nino Bravo, como el edificio donde vivió o el busto dedicado al artista.

El recorrido, en el que también se visitará el centro histórico de la ciudad, terminará en el Ateneo Mercantil de València, en plena plaza del Ayuntamiento, donde estas mujeres, a las que podrán sumarse otras "Noelias" valencianas, conocerán la exposición que se exhibe en el Salón Noble del Ateneo hasta el 29 de octubre.

La exposición de Nino Bravo, gratis

Se unirán a otras "Noelias" valencianas, pues las cien primeras podrán conocer de manera gratuita "Nino Bravo, la exposición", que cuenta con los principales enseres y objetos personales que se exhiben en el Museo Nino Bravo, y piezas únicas procedentes de coleccionistas privados como el último micrófono, por ejemplo, que empuñó el cantante en una actuación en TVE en febrero de 1973.

Al respecto, otra Noelia, también llegada desde Barcelona y nacida en 1974, ha relatado que las canciones del valenciano fueron "la banda sonora" de su infancia: "El disco lo escuchábamos desde que éramos pequeñitos todos y luego, pues cuando éramos cumpleaños, lo oíamos con mucha frecuencia".

No obstante, ha destacado que de pequeña no le gustaba mucho, pero ahora le "apetece mucho poder conocer dónde vivió" y homenajear al cantante nacido en Aielo de Malferit.

A mediados de 1971, Nino Bravo lanzó el sencillo "Noelia", una canción de tres minutos y diez segundos de loas a un amor platónico que se convirtió en un éxito tal que madres y padres de los años 70 eligieron el nombre de la chica de la playa para bautizar a sus hijas.

Hoy en día en España, hay censadas 74.038 "Noelias" -10.822 en la Comunidad de Madrid, 6.149 en la provincia de Barcelona y 4.618 en la de Valencia- con una edad media de 30,4 años.