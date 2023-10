La última jornada de Truenorayo Fest sirvió de broche de oro para una edición muy especial ya que se cumplían diez años de un festival que se ha convertido en uno de los eventos más esperados de todo el calendario cultural anual. A lo largo de sus tres jornadas, la décima cita de Truenorayo Fest se convirtió de nuevo en un espacio seguro para las mujeres y la comunidad LGTBI+, y el público disfrutó al máximo de la música en directo.

El sábado arrancó con la actuación de las siempre divertidas Las Petunias. El proyecto de Natalia, Elsa y Cecilia, es pura energía con un conjunto de canciones de "punk mono", como ellas mismas definen, repleto de ironía y melodías pegadizas. Después fue el turno de Ganges, quien hace tiempo apostó por pasarse al castellano y defender esa mezcla tan interesante de dreampop y electrónica.

Más tarde llegó el momento de Pipiolas, el proyecto de Adriana Ubani y Paula Reyes, conquistó a las allí presentes con sus himnos punks y feministas como el recién estrenado single 'No Soy Un XoXo', 'Romancero Propio' o 'San Peter'.

Uno de los momentos más esperados de la noche llegó con Merina Gris ya que buena parte del público del sábado se acercó a Las Naves para disfrutar del concierto de la formación donostiarra. Bajo sus ya características máscaras desplegaron un abanico de hits tanto de su disco debut, 'Zerua Orain', como de los últimos singles publicados.

El fin de fiesta llegó de la mano de Axolotes Mexicanos, una apuesta segura si buscamos diversión. La formación encabezada por Olaya Pedrayes repasó temas de su último disco ‘:3’ y deleitó a sus fans con nuevas canciones como 'Amarre'.

A lo largo de la tarde y hasta bien entrada la noche, la zona exterior estuvo repleta de público que no dejó de bailar y corear los temas que fueron pinchando Not Enough Samples, Valverdina Dj Set y Hanna Plum. Además, la ilustradora Andy López, concluyó el mural en vivo que estuvo pintando a lo largo del festival, mientras el público apuraba las últimas compras en el Truenorayo Market.