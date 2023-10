Un cuento para destapar al lobo feroz

Abordar el maltrato y el abuso a menores no es tarea fácil. La autora y profesora de Narrativa en Terapia en postgrados del Instituto de Psicología IASE de Valéncia Claudine Bernardes acaba de publicar el cuento ilustrado Salvando a Caperucita Roja (La batidora ediciones) para «visibilizar el problema del abuso infantil y alentar a aquellos que han vivido experiencias similares a compartir sus historias y buscar ayuda».

Para abordar este proyecto, Bernardes contó con la colaboración de Graziela Eskelsen, consejera tutelar y que atiende a niños y adolescentes víctimas de maltrato y abuso sexual. «Me comentó que necesitaba un libro que hablara al corazón de la víctima, que le dijera «¡Estoy aquí para ayudarte!». Estos niños y adolescentes en muchas ocasiones ya habían contado a un adulto de confianza lo que le estaba pasando, pero nadie les había quitado de la boca del lobo, por eso habían perdido la confianza en los adultos. Estaban silenciados y necesitaban algo que volviera a conectarlos con un adulto que sí les ayudaría. Necesitaba que el libro pudiera ayudar en la prevención y que fuera sutil, sensible y respetuoso», explica la autora.

Sobre cómo se preparó para llevar al papel un tema come este señala que Eskelsen «me pasó diversas frases que iba recopilando en sus sesiones con estos niños y adolescentes»: «Lo conté a mamá, pero creo que se le olvidó», «él me dijo que no lo haría más, pero los monstruos no tienen palabra», «él quitó el pestillo de la puerta de mi habitación y del baño. Yo no podía más esconderme, las puertas no cerraban» son algunas de ellas. Con ello, continúa, «le propuse utilizar como tela de fondo el cuento de Caperucita Roja, porque sería más fácil trabajar con imágenes arquetípicas que ya están en el imaginario popular. El lobo feroz es una de las imágenes arquetípicas del depredador sexual, porque es voraz a la vez que también es disimulado y utiliza del engaño y la manipulación. Por otra parte, Caperucita Roja es un modelo de la inocencia, todos simpatizan con ella. Después creamos la narrativa, buscamos una ilustradora que encajara en el proyecto y Ana Barbosa fue la elegida. Sus ilustraciones fueron un complemento perfecto al texto».

Pero Bernardes asegura que Salvando a Caperucita Roja «no es un libro didáctico, es un cuento que toca el corazón de niños y adultos. Les dice que hay esperanza, que debes seguir adelante aun cuando te sientes perdido. Muestra, de una forma bella, que el adulto que le está contando este cuento es una persona de confianza, que le escuchará y que le creerá. Puede parecer un libro duro en los ojos de algunos adultos, que miran al libro desde una perspectiva racional, pero los niños lo ven como algo bonito, un libro que les dice que la ayuda siempre vendrá, solo hay que seguir contando tu historia». El libro cuenta, además, con material -esta vez sí didáctico- con información y actividades para la prevención.

Aumento de casos y denuncias

La autora y experta en cuentos y fábulas terapéuticas recuerda que, según Save de Children, los casos de violencia sexual hacia la infancia y la adolescencia «han aumentado mucho, pero también es interesante decir que las denuncias han aumentado y esto es todo un logro. El abuso sexual a niños y adolescentes es un gran problema de salud pública, ocurre más a menudo de lo que imaginamos, pero hasta el momento estos niños han sido silenciados. Es hora de escucharlos». Al respecto, añade que «la exposición de niños y adolescentes a las redes sociales y el uso de internet sin supervisión de un adulto responsable ha agravado la situación».