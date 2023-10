Àngels Gregori deja la Fundación Brines por desavenencias con su secretaria

La marcha de Àngels Gregori como directora de la Fundación Francisco Brines, adelantada ayer por este periódico, ha conmocionado el panorama literario y cultural valenciano. El pasado mes de agosto la escritora remitió un escrito al patronato de la fundación que gestiona el legado del poeta -firmado junto a su gestor económico, Ferran Todolí, y el jefe de mantenimiento, Víctor Alverca-, en el que los tres comunicaban su decisión de finalizar su relación con la entidad esi antes del 31 de agosto la actual secretaria, Rosa Mascarell.

Aun así, no fue hasta el pasado domingo 24 de septiembre cuando se reunieron los patronos de la fundación, presididos por la sobrina del poeta, Mariona Brines, para tramitar la marcha de Gregori, Todolí y Alberca. Eso sí, el patronato ha gestionado la salida de la directora y su equipo no como una dimisión sino como un cese, algo con lo que Gregori no está de acuerdo.

Gregori dejó claro el pasado domingo en un comunicado que su marcha como directora de la Fundación Brines no se ha producido de buen grado: «Dejamos la fundación con mucha tristeza, y aunque ha sido una decisión muy difícil, también ha sido muy meditada, y la más coherente posible por principios, dignidad, estima al legado del poeta y responsabilidad con la memoria de Brines».

En su nota Gregori y su equipo también destacan que los cargos que han ocupado hasta el momento en la entidad que gestiona el legado del poeta de Oliva «fueron designados por el propio poeta con la voluntad de ocuparlos ellos, dada la confianza que les depositó para hacer realidad su sueño». Y no solo eso: la ya ex directora de la entidad dice tener la «certeza» de que el escritor fallecido en mayo de 2021 le hubiera «acompañado» en esta decisión.

Directora desde 2019

El patronato está formado por seis patronos natos (entre ellos, Mariona Brines y la secretaria Rosa Mascarell) y cuatro institucionales, tres de los cuales -la Generalitat, la Diputación de València y el Ayuntamiento de Oliva- cambiaron de color político en mayo. Estas entidades, además del Ministerio de Cultura, participarían en la decisión del nombramiento de las personas que asumirán la dirección de la fundación en su nueva etapa.

Fuentes consultadas por este periódico han apuntado, no obstante, que tras la dimisión de Gregori y su equipo están las desavenencias que han mantenido en el último año con la secretaria Rosa Mascarell por su trato con los trabajadores de la entidad.

Cuando en 2019 Brines constituyó la fundación encargada de salvaguardar su patrimonio cultural y físico (especialmente l’Elca, su casa en Oliva), ya nombró a Gregori directora de la organización, aunque únicamente como cargo honorífico y sin remunerar. En junio de 2021, un mes después de la muerte de Brines, fue el patronato el que nombró a Gregori directora de la fundación y entró a formar parte de su plantilla ejecutiva.

En su comunicado hecho público a través de las redes sociales, Gregori asegura que «ha dedicado ilusión y esfuerzos, desde el inicio, para cumplir con los objetivos por los cuales Brines creó la Fundación». Así, pese a subrayar que abandona un sitio del que «no querría irme nunca», en esa decisión tiene «el convencimiento de que he hecho lo correcto y la certeza de que Brines también nos hubiera acompañado».

En su despedida, la ya exdirectora de la entidad y también poeta ha querido agradecer a las distintas instituciones y sus personas «la confianza a lo largo de todos estos años», especialmente a la figura de Ferran Todolí -consultor fiscal y legal de la Fundación- por «construir desde los inicios complicidades y lealtades con Brines».

En este sentido, Gregori ha destacado que el mensaje en el día de hoy es de nuevo «como despedirse para siempre del poeta una segunda vez» y ha remarcado en referencia a Brines que fue un «privilegio tan grande haber coincidido contigo».