El Palau de les Arts Reina Sofía acogerá el próximo 26 de octubre, a las 19.30 horas, el concierto sinfónico solidario ¨Dreamers In White¨, con el objetivo de recaudar fondos para las personas con daño cerebral adquirido (DCA) de la Asociación Nueva Opción. La iniciativa, que se ha presentado esta mañana en Bombas Gens Centre d’Art, llega por primera vez a València impulsada por el director de orquesta Ramón Torrelledó y Fundación Gmp, con la colaboración de Fundació Per Amor a l’Art y Miarco. Las entradas estarán a la venta a partir de hoy en la web del Palau de les Arts y de somosdreamers.org con un precio de 20 euros. Además, se habilitará una fila cero.

“Ningún Dreamers es igual al anterior. Lo que se va a ver el 26 de octubre es un concierto increíble que va a sonar muy bien. Es una ocasión única de ver en Valencia la materialización de un sueño, así como la oportunidad de tocar en un escenario como les Arts y con un gran maestro como Torrelledó”, ha afirmado Francisco Fernández, director de la Fundación Gmp. Por su parte, Susana Lloret, presidenta de la Fundació Per Amor a l’Art, ha destacado la capacidad de “Dreamers in White” de “crear esa magia de manera altruista para mejorar la vida de personas que lo necesitan”.

Después de celebrar tres ediciones en Madrid y una en Alicante, este singular evento benéfico reunirá más de 100 voces y 90 músicos valencianos, que de forma voluntaria contribuirán a crear una orquesta y coro efímeros, dirigidos por el maestro Torrelledó. Tras solo cinco días de ensayos actuarán en Les Arts vestidos de riguroso blanco en un único concierto que busca visibilizar el DCA coincidiendo con la conmemoración del Día del Daño Cerebral Adquirido, así como contribuir a la mejora de la calidad de vida de las personas afectadas y sus familias.

"Integración a través de la música"

Torrelledó ha destacado que “Dreamers in White” es ante todo “un proyecto de integración a través de la música”. En esta ocasión abordará un repertorio muy variado que incluye desde Beethoven a Rachmaninov, Supertramp o Antonio Flores en el que “todos nos reconoceremos y nos va a emocionar. Cuando termine la gente se mirará a los ojos en la mejor muestra de comunicación”, sostiene.

Los músicos interesados en sumarse a la iniciativa “Dreamers in White” pueden inscribirse en la web somosdreamers.org para participar en un video-casting online. Actualmente ya han confirmado su participación artistas de nivel internacional como el barítono Johan Sebastian, el clarinetista Alejandro Díaz, presente en la presentación de “Dreamers in White”, la flautista y pianista Inés Aranda y el pianista Arturo Abellán. Además, las corales Allegro ONCE Valencia, Santísima Trinidad, Cor de la Societat Musical “La Primitiva” de Rafelbunyol, la Escola Coral de l’Eliana, el Cor Juvenil Picanya, el Cor Bonrepós y la Serenata Cor de Cambra aportarán sus voces.

Anteriores ediciones de “Dreamers in White” como la celebrada en 2019 en el Auditorio Nacional de Música de Madrid consiguió recaudar un total de 60.0000 € a beneficio de Apsa y de Fundación Síndrome de Down de Madrid, como muestra el documental ¨Dreamers: La Película¨.

Nueva Opción, entidad beneficiaria

Nueva Opción, Asociación de Daño Cerebral Adquirido de Valencia, será la entidad beneficiaria de la recaudación del concierto “Dreamers in White” en València. Con 28 años de trayectoria, es un referente en la atención a personas con daño cerebral adquirido. Distinguida con la Medalla al Mérito por Acciones en Favor de la Igualdad y por una Sociedad Inclusiva de la Generalitat Valenciana y Premio Especial Turia a la Mejor Contribución Social, actualmente cuenta con dos centros de día y un centro de actividades para personas con DCA.

Los fondos recaudados con el concierto “Dreamer in White” irán destinados a su programa de ocio y tiempo libre, y actividades de respiro familiar. Francisco Quiles, director de Nueva Opción, ha afirmado que las personas afectadas y sus familias apenas tienen oportunidades de esparcimiento y autocuidado en fin de semana, por lo que la recaudación obtenida permitirá consolidar estos proyectos en la entidad para hacer realidad el derecho al ocio, reconocido por la Convención de la ONU sobre Derechos de las Personas con Discapacidad.

Medio millón de afectados

Con cerca de 500.000 personas afectadas, el DCA es la primera causa de discapacidad permanente en España como consecuencia de haber sufrido un ictus, un accidente de tráfico o un tumor cerebral. En concreto, en la Comunitat Valenciana se cuentan más de 56.000 casos, la segunda autonomía con mayor incidencia. Problemas de movilidad y comunicación, dificultad para planificar y tomar decisiones, alteraciones de la memoria y rigidez cognitiva son algunas de las secuelas del daño cerebral adquirido, que afectan de forma notable a la salud y a las condiciones de vida de las personas afectadas y de sus familiares.