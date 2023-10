Siete décadas de creatividad e ingenio, más de 40 obras pictóricas y 30 esculturas, algunas de gran formato, constituyen parte del menú de la exposición "Tributo a Ripollés, el artista al desnudo", que el año que viene podrá visitarse en el Ateneo Mercantil de València y ha sido presentada por la presidenta de la institución, Carmen de Rosa; Marcos Campos, comisario de la muestra, y el concejal de Cultura del cap i casal, José Luis Moreno. Hasta ahí el argumento.

El tema trasciende la obra de Juan Ripollés para pasear por el universo íntimo del creador, nacido en Alzira en septiembre de 1932 y afincado en Castelló, en su Mas de Flors, en Borriol,. "Será una exposición más personal para conocer la figura de un artista único e irrepetible", explicó De Rosa.

El objetivo de este proyecto es "conocer al personaje, al artista, su forma de vivir y de trabajar, conocer su casa...", observó Campos. El director de esta miscelánea avanzó que pretenden "recrear un mundo avatar, mágico y natural e incluir una recopilación de mil entrevistas" realizadas a este artista internacional que ha expuesto en Nueva York, París, Pekín, Tokio o Amsterdam.

"El marketing viene a mí"

El propio Ripollés ha obsequiado a los presentes en el acto de presentación con varias confesiones y un autorretrato dibujado con palabras. Agradecido por el tributo que recibirá, "con la ilusión de un niño cuando le dan una alegría", confesó, el Maestro Ripo sentenció que en la vida siempre ha querido "ser honesto, ser un buen ciudadano del mundo, un buen amigo y un buen padre". Y en el mundo del arte "jamás he buscado ser diferente. Hay cierta obsesión por ser diferente. Y diferente se es o no. No hay que buscarlo".

Genio y figura. Compareció ante la solemne galería de cuadros con los ilustres que han regentado la centenaria institución comercial con su nada convencional y clásico atuendo. Un look que incluye pañuelo anudado con dos cuernos en la cabeza, flor a modo de cigarro, gafas colgadas de una barba desaliñada y blusa a juego con pantalón coloreados en manchas verdes. Un Ripollés fresco, a sus 91 años, se considera "el primer antiRipollés", niega que su imagen responda a una voluntad de crear marca ("no busco el marketing, el marketing viene a mí") y anuncia que va a pintar "el cuadro más grande" que jamás ha creado.

Protocolo de Casa Real aceptó su "look"

Sobre su look rompedor y disruptivo en una sociedad de trajes almidonados, dejó una anécdota de alto voltaje. En cierta ocasión "tenía que ver al Rey (Juan Carlos I), que entonces vivía muy enamorado con una amiga holandesa. A ella le hacía ilusión ir al acto". Desde Protocolo de Casa Real querían imponerle la indumentaria. "Les dije, pues no voy, porque no me voy a disfrazar. Al final aceptaron que llevara el gorrito, pero querían que me cambiara de ropa. Pues no voy. Y finalmente accedieron a que fuera tal como soy". "Me han intentado regalar chaquetas, pero no las quiero", concluyó.