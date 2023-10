Guerra en el paraíso de Brines: ceses, dimisiones, amenazas y acusaciones de malos tratos

Desde que el pasado domingo Àngels Gregori anunció su marcha «con toda la tristeza» y «por dignidad» de la Fundación Francisco Brines, l’Elca, el paradisiaco hogar del poeta de Oliva, se ha convertido en un campo de batalla protagonizada por Gregori y la también escritora y secretaria del patronato, Rosa Mascarell.

Tal como ha venido publicando este periódico, el 21 de agosto, Gregori y su equipo amenazaron con dimitir si Mascarell, a la que acusan de «irregularidades» y de «malos tratos a los trabajadores» no dejaba su cargo en la fundación antes del 1 de septiembre. Pero la secretaria no solo no se fue sino que el 24 de septiembre firmó un acta en el que daba a Gregori por cesada tras una votación de los patronos a favor de esta decisión y «en cumplimiento» de los estatutos.

En declaraciones el martes a Levante-EMV, Mascarell justificó el «cese» de Gregori en que había vencido su periodo de cuatro años como directora -fue nombrada en 2019 pero contratada en 2021- y en que la fundación necesitaba «otro perfil» al frente de su gestión.

«No hay nada personal contra Àngels Gregori, pero el legado de Brines es muy complicado de gestionar y hace falta otro perfil para dirigir la fundación», añadió la secretaria.

Manipulación e irregularidades

En respuesta al comunicado del patronato y a las declaraciones de Mascarell, Gregori ha vuelto a dirigirse a los medios para revelar a través de otro comunicado el contenido de su carta de dimisión y cargar directamente contra la secretaria de la entidad, a la que acusa de «manipulación informativa» e «irregularidades de diferente tipo».

La escritora de Oliva -que fue designada por el propio Brines para dirigir su fundación- insiste en la nota que ha sido ella la que, junto al gestor económico de la fundación Ferran Todolí y el jefe de mantenimiento, Víctor Alverca, decidió dimitir de su cargo.

«Una dimisión -denuncia Gregori- que posteriormente la secretaria de la Fundación manipuló en la convocatoria de una reunión del patronato de la Fundación que tuvo lugar el día 24 de septiembre, convirtiendo en uno de los puntos del orden del día lo que era una ‘aceptación de la dimisión’ en una ‘aceptación del cese’».

«No vamos a aceptar, en ningún caso, la manipulación que está haciendo de nuestra dimisión», aseguran Gregori, Todolí y Alverca en el comunicado conjunto, en el que también denuncian que «los trabajadores de la Fundación llevamos meses aguantando este tipo de prácticas por parte de la secretaria, Rosa Mascarell».

La carta

«Más allá de la manipulación de información y la distorsión en las actividades -continúan-, (Mascarell) se ha dedicado durante demasiado tiempo a cometer irregularidades de diferentes tipos, algunas altamente delicadas, malos tratos con los trabajadores, censura con los artistas, incumplimiento de la normativa o boicot de los actos».

El comunicado de ayer remitido por Gregori y su equipo, incluye también la carta que enviaron el 21 de agosto al patronato para anunciar que dejarían sus puestos si la secretaria continuaba en la Fundación Brines. «Esperamos, por la Fundación y la memoria de Brines, no tener que hacer público ningún otro documento», apuntan.

En la carta estos los tres firmantes aseguran que «desde hace meses los trabajadores de esta Fundación están viviendo un auténtico boicot, tanto a nivel personal como profesional por parte de la actual secretaria, Rosa Mascarell, que ha creado en los trabajadores situaciones estresantes, conflictivas y de acoso que dificultan ejecutar sus obligaciones de forma adecuada».

La deriva

Gregori asegura en la carta que ella y su equipo «nunca hubieran querido abandonar este proyecto que levantaron con rigurosidad e ilusión» y muestra su rechazo a una situación «que imposibilita trabajar con integridad, de modo digno y profesional, en un proyecto que está tomando una deriva que Brines nunca hubiera permitido».

Es más, la exdirectora asevera en la carta que «más allá de la falta de profesionalidad e incoherencia con los deseos de Brines, pocas veces hemos sido testigos de la poca ética que hemos tenido que vivir en esta Fundación».