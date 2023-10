"Lo popular estaba en los chavales de Murcia que han muerto por los excesos capitalismo"

¿Qué es lo “popular”? Esa es la principal pregunta que plantea "Popular", la nueva exposición que desde hoy ocupa con más de 1.500 piezas las galerías 4 y 5 del IVAM. Tras años de estudio que desembocan en este proyecto que reúne a Joan Miró, Juana Francés, Richard Hamilton, el Equipo Crónica, Man Ray, Picabia, Duchamp, Lenore Tawney, Esther Ferrer, Zanele Muholi, Lorca o Teresa Lanceta, su comisario Pedro G. Romero no tiene una respuesta demasiado contundente a la pregunta: “Lo popular -apunta no obstante- estaba en los chavales latinos que han muerto en la discoteca de Murcia por los excesos del capitalismo”.

A tenor de la respuesta de Romero -Investigador, editor, artista e ideólogo de otros artistas como Rosalía o El Niño de Elche (quien también participa en la exposición con varias composiciones musicales)-, podemos hacernos la idea de que "Popular" no indica tanto el "qué" indican el "cómo" y el "dónde". En todo caso, y según ha añadido el comisario lo popular "no es" muchas cosas.

Lo popular no es la fama ni lo famoso

"Lo popular no es la fama ni lo famoso ni los productos de la cultura de masas ni el pop ni el arte del pueblo ni la identidad del país ni los símbolos de la nación. No son tampoco ni el folklore ni los tópicos ni los souvenirs ni los productos de las tiendas de todo a un euro. Lo popular, según el investigador, ni siquiera es un sujeto inocente que no puede ser usado como herramienta de dominio político.

Lo que está claro es que “lo popular circula por debajo de todas las piezas de esta exposición”, ha subrayado Romero, obras de “artistas cultos que trabajan con lo popular”. Esta exposición es una "lectura a contrapelo" de la colección del IVAM, ha corroborado la directora del museo Nuria Enguita, en la presentación de la muestra a la que también ha acudido la directora de Patrimonio Cultural de la Generalitat, Pilar Tebar, y el director Comercial Territorial Este de Banco Sabadell, Manel Vallés.

Para este proyecto, Romero ha tenido al alcance más de 5.000 piezas de la colección del IVAM que ha sintetizado en las 1.500 pinturas, fotografías, esculturas, instalaciones, composiciones musicales, publicaciones escritas, vídeos y demás que podrán verse en el instituto hasta el 14 de abril de 2024. De este inmenso patrimonio, el investigador destaca dos periodos en los que el instituto de arte valenciano no tiene rival en España. Dos periodos que, precisamente, destacan por haber reivindicado lo popular como expresión artística que de alguna forma refleja lo que viene desde abajo, desde las clases populares, desde el proletariado: las vanguardias de los años 20 y 30 y la eclosión pop de los 60 y 70.

“Esto es una exposición de arte”, ha dicho Núria Enguita cuando se le ha preguntado sobre las lecturas políticas de esta exposición. “Y un museo es un espacio político”, ha añadido Pedro G. Romero ante la directora autonómica de Patrimonio, Pilar Tebar (nombrada por la conselleria de Cultura de Vox), quien se ha limitado a confirmar que el IVAM “tiene su autonomía” y “nadie ha venido a interferir en la programación del IVAM”.

Representación política y simbólica

Lo primero que vemos en esta gran exposición son los carteles de llamamiento a la revolución y a la defensa contra el fascismo impresos en países como la URSS o España a principios del siglo XX. Y desde allí, “Popular” se adentra en el arte surgido de aquellos grupos que no tienen representación política pero sí un exceso de representación simbólica. La muestra habla del heteropatriarcado y la feminización de lo popular, de la disidencia de género y lo marica, de la infancia y la imaginación, del “arte de los locos”, del teatro proletario de cámara, de los “no derechos” en América, del orientalismo, la esclavitud y los gitanos.

La exposición se inicia mostrando la revolución de las clases trabajadoras a través de carteles de Josep Renau, autores constructivistas como Alexander Rodchenko o la imagen que creó Sorolla para el diario ‘El Pueblo’.

El barrio chino, el mogambo y el hospital psiquiátrico

En la sala dedicada a cuestiones de género una obra de Alberto Corazón con imágenes de calendarios, en las que predominan mujeres en biquini junto a la imagen de la Virgen de los Desamparados, resume la tesis del proyecto. Para Romero, “es el imaginario de una época en la que destaca el cuerpo de la mujer cuya preminencia simbólica ocultaba la desposesión total de cualquier derecho político”.

Lo valenciano también lo encontramos en "Popular" a través de antiguas fotografías del barrio chino y el mogambo, los carteles de ACTV de Quique Company, el "Correo de Euclides" de Max Aub o el trabajo de las valencianas María Jesús González y Patricia Gómez en un antiguo hospital psiquiátrico.

El recorrido continúa con un retrato de Pedro Almodóvar de Christopher Makos o una pieza de Juan Hidalgo en el espacio consagrado a mostrar la disidencia de género. Otro apartado reúne piezas de DADÁ, Joan Miró, Georges Grosz o Cristina García Rodero y, a continuación o las experiencias de Henri Michaux bajo los efectos de la mescalina.

La música "popular"

No faltan los imaginarios del mundo árabe en piezas como las de Anna Boghiguian o Marta Sentis; de los afrodescendientes con ejemplos de Kara Walker, Zanele Muholi o Yinka Essi Graves & Miguel Ángel Rosales, entre otros, o del mundo gitano que representan artistas como Helios Gómez o Moholy-Nagy. “En el imaginario afrodescendiente, la esclavitud está en el origen de todas las músicas populares como el rock and roll, el tango, la música latina y hasta el flamenco”.

La exposición incluye un recorrido sonoro —que se puede seguir en la sala mediante códigos QR— a través de 45 piezas musicales relacionadas con las obras de arte de la colección del IVAM. El recorrido se divide en tres bloques con quince composiciones originales del cantaor ilicitano Niño de Elche, otra quincena a partir de las partituras ilustradas del arquitecto checo František Zelenka y una serie de piezas seleccionadas por el comisario Pedro G. Romero.