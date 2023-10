El tribunal ratifica que las directoras del Ivacor no prevaricaron

La Sala de los Civil y lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana ha desestimado el recurso de apelación presentado por el Ministerio Público y por el sindicato CGT contra la sentencia de la Audiencia Provincial que absolvía a la exdirectora del Institut Valencià de Conservació, Restauració i Investigació (Ivacor), Carmen Pérez, y la actual responsable de la entidad, Gemma Contreras, de los delitos de prevaricación y malversación.

Pérez y Contreras a una petición de 5 años de cárcel y 9 de inhabilitación en relación a la restauración con los medios de la institución pública de la que han sido y son responsalbes de diez libros antiguos por encargo del coleccionista particular Luis Caruana.

Este servicio se llevó a cabo en gran parte en las instalaciones y con los medios del Ivacor pero se facturó a través de una empresa formada por dos colaboradoras externas (Dicarta) o de forma privada por estas mismas dos personas.

Pero tras el juicio, celebrado el pasado mes de junio, el tribunal estableció que este uso de las instalaciones del Ivacor este uso no era ajeno a la función pública y que la forma en la que se facturaron los trabajos no benefició ni a las restauradoras ni al propietario de los libros ni a las acusadas.

Este fallo fue recurrido por CGT y el Ministerio Fiscal, quienes mantenían que con los hechos probados solo puede concluirse que hubo prevaricación al usar el Ivacor para realizar encargos a dos restauradoras externas. Pero el tribunal encargado de la apelación mantiene queel encargo estaba justificado, entre otras razones, por el exceso de trabajo que había en ese momento en el Ivacor. «No cabe hablar de fraude a la administración, ya que no se observa la existencia de un artificio creado por las acusadas para perjudicar al Ivacor», recoge la sentencia.

El segundo motivo del recurso contra la absolución de Pérez y Contreras se refiere al error en valoración de la prueba, al estimar la fiscalía y la acusación particular que no debió cuestionarse dos testimonios por no tener una buena relación con la actual directora del Ivacor.

No obstante, el tribunal de apelación considera que este «sesgo peyorativo» del testimonio se ha constado, por lo que el motivo no puede ser admitido.

Por todo lo expuesto, el fallo estima el recurso de apelación y condena a CGT a pagar la mitad de las costas procesales.