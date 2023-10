"El arte textil es un proceso lento, que permite reflexionar"

Hace justo un año que Teresa Lanceta inauguraba en el IVAM una exposición retrospectiva sobre su trabajo: «Tejer como código abierto». La artista catalana regresa al centro de la calle Guillem de Castro con un Premio Nacional de Artes Plásticas bajo el brazo (anunciado hace menos de un mes) para inaugurar la muestra «popular», que exhibe obra suya. La artista, nacida en Barcelona en 1951 y desde hace más de 15 años residente en Alicante, es referente en el arte textil, una disciplina que desdibuja los límites con la artesanía.

¿Qué supone el Premio Nacional de Artes Plásticas que recibió hace solo unas semanas?

Antes de nada, debo decir que aquí en el IVAM también me dieron un premio (ríe). El Premio Nacional me ha desbordado, me cogió por sorpresa. De verdad que no me lo esperaba. De hecho podría decir otros nombres de gente que se lo podrían haber llevado antes que yo.

¿Por ejemplo?

Pues sin ir más lejos a Pedro [Pedro G. Romero, comisario de la exposición «popular», que acaba de inaugurar el IVAM y que cuenta con obra de Lanceta].

El galardón le viene reconocido precisamente por un arte que es popular en cuanto a la tradición textil, pero que no es habitual ver en los museos.

Sí, pero he de decir que no soy la primera persona a la que se le otorga un Premio Nacional por el arte textil. Antes estuvo Carola Torres. Nació en los años 20 y no tuvo las mismas oportunidades que yo. Ella hacía tapices de los pintores españoles de aquella época.

El tapiz, arte textil, no es precisamente lo más visto en los museos.

Sí, pero está mucho más representado, se acepta como técnica y herramienta del arte. Estamos en un momento muy positivo. También para otras disciplinas como la cerámica y otras actividades sin tener que trabajar para otro.

Lo textil se encuentra, no obstante, a medio camino entre el arte y la artesanía.

La artesanía tiene esa cosa de ser colectiva. En el arte todo está mucho más individualizado, mientras que la artesanía es más colectiva. Aunque ya se mezclan estos términos. A la artesanía se le reprocha su utilidad frente al arte, porque se piensa que el arte no tiene que ser útil.

Algo paradójico en tiempos de sostenibilidad: producir algo solo para ser contemplado.

El arte tiene que estar cerca del reclamo popular.

¿Dónde encuentra la inspiración?

Precisamente, en el arte popular, en los tejidos antiguos, los que ya no encontramos, y en los de otros países. Siempre me ha gustado el tejido en sí.

¿Por qué se decidió por el arte textil?

Porque siempre me ha gustado el material. Es un proceso lento, que te deja tiempo para pensar, para reflexionar interiormente.

¿Huye de ese impulso artístico? ¿De esa imagen del artista atormentado y pasional?

Cuando empecé se adoraba a Jackson Pollock, esa cosa directa, emocional. Lo bueno de mi trabajo es que no necesito estar inspirada en el momento, lo mío es más como el nirvana y no te corta el tiempo. Puedo reflexionar mientras trabajo en una obra.

¿Cuánto tarda en realizar una obra?

Bastante. Un mes como mínimo.

Es una disciplina que nos puede retrotraer a nuestras antepasadas. ¿Bebió usted de su madre, abuelas,…?

Pues mis abuelas eran campesinas, así que no estaban muy por la labor de coser.

¿Qué le parece la exposición «popular»?

Es una exposición extraordinaria.

¿A qué prejuicios ha tenido que enfrentarse?

En algunas galerías he notado que no querían exponerme, alguna institución tampoco ha sido muy propicia. Pero otros sí que veían mi trabajo como una manifestación cultural.

¿Y como mujer?

Por mi edad, he pasado por muchos momentos. Es cierto que hoy en día, hay muchas barreras que se van eliminando, aunque aún queda mucho por hacer. Hay que aprovechar el momento y seguir empujando este movimiento. Los ‘rubiales’ ya no se pueden tolerar.

¿En qué proyectos está trabajando?

Próximamente inauguro una exposición en el Patio Herreriano sobre el textil islámico, cristiano y judío en el siglo XIII.

¿Qué le diría a las nuevas generaciones de artistas?

Que piensen que a veces su arte no parece que interese porque emplean un lenguaje que no entendemos, nos faltan los nuevos códigos.