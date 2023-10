La poesía es un territorio que se puede transitar en modo industrial. Se vomitan unos cuantos versos, se agrupan en poemas y se enlatan con tapas para dar forma a un libro. Luego está la orfebrería de la palabra, que consiste en ir esculpiendo el sentir que emana del corazón, del hígado, de la vida, del amor y el desamor, del tiempo como gran estafa de la existencia... Y ahí, justo en esa dimensión, ha acampado Sergio Carbó Sanfeliu (València, 1963) con Vulnus (Olé Libros), su primer libro de poesía.

El título ya es una sugerente declaración de intenciones. Vulnus evoca el "Vulnus amoris" (herida de amor) uno de los temas «recurrentes», explica el autor, en la literatura de la Antigua Roma, de la que Carbó se declara un incondicional.

Los 44 poemas que comprenden el libro emanan en parte del «dolor» del alma y la pérdida para exprimir silencios, nostalgias y exhumar toda suerte de fantasmas. «Es un poemario muy crudo y descarnado» que tiene como uno de los hilos conductores un permanente «diálogo con la ausencia», reflexiona el escritor, para remarcar la «obsesión» con la que se aplicó a la hora de cribar los poemas seleccionados para que otorgaran al libro «una línea narrativa coherente».

Ritmo y coherencia interna

«Esta obra es el resultado de un largo proceso de decantación y filtración gota a gota del material escrito y producto de muchos desencuentros», admite el autor. Coherencia interna y ritmo no le faltan al hilo conductor de un poemario que es extraordinariamente narrativo. En ocasiones parece que el lector esté ante una novela, por lo compacta que es una estructura que se asienta sobre cuatro capítulos, que el autor concibe como una progresión argumental.

Poesía a fuego lento

La perfecta armonía por la que discurre esta excursión lírica responde en buena medida a la forma tan exquisita con la que se han ordenado los poemas. Algunos largos, como «Veredicto» , y otros que dibujan un destello en apenas cinco versos, como «Cielos de octubre». Otro recurso que contribuye a mantener la tensión es la contraposición de tonos en la muy cuidada elección de títulos. Así, «El té de las cinco» precede al poema «Visita al excusado».

Durante años, el autor ha ido guardando versos en el cajón del silencio. Porque Sergio Carbó es periodista, durante veinte años fue redactor de Economía de Levante-EMV, pero «intramuros», dice, ha ido elaborando desde siempre «textos en los que he cultivado una cierta voluntad estética, escritos que no obedecen a criterios puramente alimenticios», observa con ese punto de socarronería marca de la casa.

Toda obra literaria es una revelación de secretos. En este caso, el sello de Carbó se advierte en cada uno de los versos, que retrata a un lector empedernido, sus mitos futboleros y ese espacio vital que orbita en torno al bar, el whisky y el tabaco. «Siempre resulta más fácil emborracharse que escribir, blasfemar que rendirse», sentencia en sus versos.

Es cierto que hay más pruebas que indicios de la autoría, pero, obviamente, hay mucho de «fabulación y recreación», sonríe el protagonista de este striptease personal. Un desnudo en el que de forma dulce y a la vez con mucha crudeza el autor visita todo aquello que el tiempo le robó.

Me da mucho respeto y me parece ridículo proclamarme poeta; soy periodista y un lector que se acerca a esta experiencia con absoluta humildad

Un tipo, Carbó, alérgico a las correrías palaciegas y a las capillas, que afronta esta incursión en territorio poético con la prevención propia de las personas inteligentes. «¿Que si me considero poeta? Me da mucho respeto y me parece ridículo proclamarme poeta; soy periodista y un lector que se acerca a esta experiencia con absoluta humildad», explica.

Voz y mirada propias

«Y con una sensación ambivalente», matiza. Tiene, por un lado, la «satisfacción» de que el editor Toni Alcolea haya considerado que merece la pena publicar sus versos, una sensación que compensa con creces la incomodidad que a este tímido le produce la proyección pública.

En un poemario trufado de declaraciones de amor no se advierte ni media letra de cursilería. «Todo aquello que he escrito o fue por dinero o fue por ti», proclama en el poemario. Pero, sobre todo, el autor consigue lo más complicado en el campo creativo: conformar una voz y una mirada propia. Un enfoque muy reconocible.

El oficio que da el periodismo

¿En qué le ha ayuda el hecho de ser periodista? «Sirve para educar la mirada y te da oficio en el manejo del lenguaje, en la elección de las palabras justas, además de obligarte a condensar», dice este constructor de metáforas e imágenes sublimes. «Con la humillación de las nucas en jaque que sienten los calvos al cortarse el pelo». Aquí una de tantas.