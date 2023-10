Con el premio Planeta entre las manos y la emoción a flor de piel, Sonsoles Ónega acudió ayer a su trabajo en Antena 3 como si de un lunes más se tratara. La presentadora defendía nada más ganar el galardón que «el trabajo es el trabajo» y que ella no podía fallar a su «cita» con sus espectadores. Y ese compromiso será, precisamente, el que condicionará la gira de presentación de Las hijas de la criada, premio Planeta 2023; una novela, con tintes de trama romántica, que reivindica el papel de la mujer en la industria conservera gallega. La historia, ficticia pero basada en hechos verosímiles, «surgió de una noticia real», la del intercambio de dos niñas al nacer, lo que disparó su «imaginación», explicaba ayer, aun emocionada, pocas horas después de ganar el premio. «Y a partir de ahí -dijo-, me puse a trabajar en eso que tanto me cuesta, las tramas, la arquitectura de la novela», señalaba la periodista y escritora que, con este galardón, ingresará un millón de euros.

Por sus orígenes gallegos, Ónega decidió, en todo un homenaje a su tierra, «volver a Galicia literariamente», para lo que estudió ese periodo, principios de siglo, la industria del mar de Galicia y «el imperio de la lata» y, a partir de ahí, situó una historia en la que los personajes buscan, más allá del destino, la verdad. «Siempre busco -confesaba- bucear en la historia como paisaje de mis personajes». Abrumada ante tanta felicitación, la presentadora volvió a dedicar su éxito a las «escritoras con hijos y a los hijos de las escritoras» por tratarse de un oficio «durísimo» de compaginar. Tras reconocer que «jamás» soñó con ganar el Planeta, la escritora confesó que, desde muy pequeña se había presentado a «todos» los concursos literarios que se le presentaban y que lo primero que les dijo a sus hijos cuando , a primera hora de la mañana les telefoneó, fue «hemos ganado». El más joven de la historia del premio Ónega recorrerá «el camino» de este premio junto a Alfonso Goizueta que, con 23 años, es el finalista más joven de la historia del Premio Planeta. Un autor desconocido que, como su compañera, desde pequeño se presentaba a concursos aunque pensaba que «esto le pasaba a la gente que no eres tú». La novela de Goizueta, La sangre del padre, indaga en el Alejandro Magno más humano y desconocido. Recién doctorado en Historia, el madrileño publicó con 17 años su primer libro sobre historia de la diplomacia occidental. Siempre quiso , defiende, ser escritor. y lo será, confía, «hasta el día que me muera». A partir de ahora, y gracias a los 200.000 euros del premio, le dedicará, avanza, «mucho más tiempo a la literatura de forma profesional». Para escribir esta novela, empleó tres años y todo surgió cuando le comentó a su abuelo que quería escribir un cuento sobre Alejandro Magno y este le respondió que este personaje «no cabía en un cuento». La novela, supera las 600 páginas.