Juan del Val: «Soy un escritor absolutamente ingobernable»

Bocabesada es Juan del Val en estado puro. Una novela, la cuarta del escritor, tierna, ácida, provocadora y brillante. Una historia, que bien podría ser la suya por tratarse de la de un colaborador de televisión, en la que el amor está presente en todas sus facetas.

El protagonista de Bocabesada, Martín Varela, «necesita» un café «antes de que comience el ruido. ¿Usted también?

Tengo pocos momentos en los que puedo estar solo y tranquilo y agradezco tomar un café sin que nadie me moleste.

¿Prefiere el ruido al silencio?

Depende del momento, pero me gusta la gente y la risa. Y, la risa hace ruido.

¿Con ruido puede escribir?

Para el hecho físico de escribir necesito soledad pero para el proceso necesito estar con gente permanentemente. No soy escritor de los que se aísla en una cabaña. Eso me aburriría muchísimo y no podría escribir nada. Escribir es un acto de agonía permanente. Mis personajes tienen mucha vida y mi documentación es la observación. Escribo de lo que vivo y de lo que sé sin querer vengarme nunca de nadie. Me considero un escritor con vida, porque he vivido mucho más que he leído; otros se nutren más de la lectura que de las vivencias.

Con solo cuatro libros en el mercado, le acompaña en esta aventura un público muy fiel.

Creo, sinceramente, que tiene que ver con la suerte. En la primera novela me la jugué y parece mentira pero mi manera de escribir ha enganchado. Espero que esta supere o iguale Delparaíso, que tuvo un éxito considerable.

¿Juan del Val es Martín Varela?

Todo el mundo se centra en Martín porque, exteriormente es como yo y, profesionalmente, es un colaborador de un programa de éxito. Tenemos muchos puntos en común pero yo soy más generoso y menos narcisista que él. Para escribir novelas uno debe tener el ego alto pero, por seguir con la pregunta, he jugado con Martín pero me parezco mucho más a otros personajes.

Como polemista que es, que se establezcan similitudes le viene bien.

Quien me conoce me encuentra en muchos sitios de esta novela y quien no, da igual.

La historia habla de la televisión, un mundo que usted conoce bien.

Hablo de los directivos, de las series y demás y mucha gente me dice que eso no me conviene, pero yo no escribo dependiendo de lo que me convenga o pensando en si se van a enfadar. Soy absolutamente ingobernable. No me voy a cortar de contar lo que pienso o siento. El que se enfade, allá él, es su problema. Yo no mido jamás ni lo que digo ni lo que escribo.

Martín es un autor de éxito en crisis. ¿Se siente o se ha sentido así?

Literaria no, y el éxito, la verdad, anima a seguir escribiendo. Lo que más me gusta en el mundo es escribir novelas. Todo lo demás, son cosas que hago. Soy escritor. Las novelas las voy pensando, las voy meditando, voy mirando cosas y cuando tengo, la piel, el estómago y la sensibilidad adecuada, me pongo porque, a partir de ahí, este es un trabajo y un oficio al que le debes dedicar muchas horas y horas.

¿Ser popular le ayuda a vender más?

Creo, sinceramente, que no. Puede ser que ayude la primera semana pero no más. Es más, a veces, salir en un programa como El Hormiguero te descalifica como un buen escritor, a mí esto me da exactamente igual.