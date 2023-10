Ovación a Sorrentino y huelga por Palestina en la inauguración de la Mostra

La última vez que la Mostra desplegó (aunque fuese de forma figurada) la «alfombra roja» en el Palau de la Música fue en ese 2018 en el que el único festival dedicado al cine hecho en el mediterráneo regresó tras seis años de silencio. Algunos menos -cuatro en concreto- son los años que ha permanecido en silencio el auditorio valenciano tras desprenderse parte del techo de una de sus salas y acometer un proceso de rehabilitación que ha durado más de lo esperado.

Esta tarde la Mostra y el Palau se han reencontrado y lo han hecho con un testigo de excepción: el director napolitano Paolo Sorrentino, que ha recibido de manos del actor Javier Cámara -a quien Sorrentino dirigió en «El joven papa»- la Palmera de Honor del festival valenciano.

Feliz y honrado

El autor de "La gran belleza", "La juventud" o "Fue la mano de Dios", se ha mostrado «muy feliz y honrado por el galardón», recibió el aplauso unánime del público, puesto en pie, de la sala Iturbi del Palau de la Música. «Es un poco pronto para tener un premio a toda la carrera, pero espero que me abra otras posibilidades», ha ironizado el cineasta.

Dirigida por la dramatura Anna Marí, la gala ha dado comienzo a las 19.00 horas con la música de Júlia, la banda formada por Estela Tormo y Lídia Vila, que ha interpretado varias canciones de su disco Casa. «Bienvenidos a esta casa vibrante, contemporánea, diversa y mediterránea», saludó el presentador de la gala Daniel Tormo. «También una casa intensa, desafiante, compleja, dramática y a la vez cómica, como todas las casas», añadió su compañera Paloma Vidal.

Entre los invitados a la ceremonia ha estado el concejal de Cultura y presidente de la Mostra, José Luis Moreno; el exalcalde Joan Ribó con los concejales de Compromís Gloria Tello y Giuseppe Grezzi, y la edil socialista Maite Ibáñez.

La Sección Oficial

La primera parada de la gala ha correspondido a la presentación de las películas que competirán en la Sección Oficial, provenientes de Italia, Líbano, Siria, Marruecos, Francia, Albania, Palestina, Portugal, Turquia, Serbia, Croacia y Espanya. Además, la Sección Oficial incluye también, fuera de competición, el documental italiano ‘Massimo Troisi: Somebody Down There Likes Me’, dirigido por Mario Martone.

Una selección diversa que, como ha destacado el presentador, incluye comedia, drama, género fantástico y formatos híbridos. «Pero también en su temática, ya que aborda cuestiones tan diferentes como los conflictos familiares, la lucha del pueblo kurdo, las relaciones homosexuales o episodios de la historia europea reciente», añadieron.

Precisamente, una de estas películas, la valenciana Marina, unplugged, ha sido la elegida para cerrar la gala con su proyección. Se trata, por cierto, de una cinta basada en una obra teatral que sigue los ensayos diarios de la líder de un partido político de extrema derecha, que prepara el discurso con el que se dirigirá a sus simpatizantes.

Huelga del jurado

Pero antes todavía ha dado tiempo para presentar a los miembros del jurado internacional de la Mostra: la cineasta libanesa Diana Al-Halabi, la escritora y directora española María Trénor, la directoar tunecina Fatma Cherif, la guionista y directora Michela Occhipinti y la productora y directora griega Maria Hatzakou, que ejercerá de presidenta del jurado.

«Aunque no tenemos ganas de hacer otra cosa más que ver las noticias, hemos decidido continuar con nuestra labor como jurado porque el festival apoya al cine palestino incluyéndolo en su programación», ha anunciado una de las miembros del jurado ante el público en referencia con el conflicto en Gaza y los bombardeos de Israel.

«La colonización no sólo está en los libros, es a lo que estamos asistiendo ahora mismo en directo», añadieron para anunciar que hoy participarán en la huelga convocada internacionalmente para denunciar los ataques de Israel contra los palestinos, y concluir con un «Free, Palestina».

La Sección Informativa

Tras esta intervención, muy aplaudida también por el público, se ha proyectado un video con la programación de la Sección Informativa, que, tal como subrayó Marí, no «deja de poner el dedo en la llaga de cuestiones de relevancia social o política, siempre presentes en filmes que llegan desde países como Siria, Palestina o Egipto».

La gala ha servido además para presentar el homenaje que se realizará al cineasta portugués Edgar Pera, el ciclo «Ecos del Líbano», el estreno mundial del primer documental sobre el dibujante valenciano Paco Roca, o la reivindicación de la figura de la valenciana Helena Cortesina, la primera mujer que produjo y dirigió una película del cine español (Flor de España) y sobre quien la Mostra ha editado un ensayo escrito por Irene de Lucas Ramón.

Un universo propio

El acto ha concluido con la entrega de la Palmera de Honor a Sorrentino, a quien la Mostra considera «uno de los directores más relevantes del audiovisual contemporáneo, un heredero de la mejor tradición del cine italiano, que ha sabido construir un universo propio y reconocible».

«Como los grandes clásicos, el realizador napolitano es capaz de reflexionar a través de las imágenes sobre la historia y la sociedad de su tiempo sin perder la capacidad de conectar con el público», ha señalado Tormo. «El director de La gran belleza, La juventud, Fue la mano de Dios o de la serie ‘El joven Papa’ es un maestro de la estética, responsable de momentos icónicos que ya forman parte del imaginario audiovisual de las últimas décadas», ha concluido Vidal.